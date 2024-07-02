Лукашенко заявил об отчаянном желании поговорить в Путиным

Лукашенко: есть много вопросов, которые нужно обсудить с Путиным

02 июля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко рассказал о многих проблемах, которые нужно обсудить с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил отчаянное желание поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. На встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, прибывшим в Белоруссию по поручению президента, Лукашенко подчеркнул, что у него и Путина «очень много проблем, которые нужно обсудить». «Прошу вас, хоть мы увидимся в ближайшее время, передайте самые добрые пожелания Владимиру Владимировичу, у нас очень много проблем, которые мы должны обсудить с ним», — передает слова Лукашенко ТАСС. Он отметил, что существует много общих вопросов, которые им необходимо решать. Визит Володина в Белоруссию был связан с участием в торжествах по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил отчаянное желание поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. На встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, прибывшим в Белоруссию по поручению президента, Лукашенко подчеркнул, что у него и Путина «очень много проблем, которые нужно обсудить». «Прошу вас, хоть мы увидимся в ближайшее время, передайте самые добрые пожелания Владимиру Владимировичу, у нас очень много проблем, которые мы должны обсудить с ним», — передает слова Лукашенко ТАСС. Он отметил, что существует много общих вопросов, которые им необходимо решать. Визит Володина в Белоруссию был связан с участием в торжествах по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.