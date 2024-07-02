Лукашенко заявил об отчаянном желании поговорить в Путиным

Лукашенко: есть много вопросов, которые нужно обсудить с Путиным
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Александр Лукашенко рассказал о многих проблемах, которые нужно обсудить с Владимиром Путиным Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил отчаянное желание поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. На встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, прибывшим в Белоруссию по поручению президента, Лукашенко подчеркнул, что у него и Путина «очень много проблем, которые нужно обсудить».

«Прошу вас, хоть мы увидимся в ближайшее время, передайте самые добрые пожелания Владимиру Владимировичу, у нас очень много проблем, которые мы должны обсудить с ним», — передает слова Лукашенко ТАСС. Он отметил, что существует много общих вопросов, которые им необходимо решать. Визит Володина в Белоруссию был связан с участием в торжествах по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил отчаянное желание поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. На встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, прибывшим в Белоруссию по поручению президента, Лукашенко подчеркнул, что у него и Путина «очень много проблем, которые нужно обсудить». «Прошу вас, хоть мы увидимся в ближайшее время, передайте самые добрые пожелания Владимиру Владимировичу, у нас очень много проблем, которые мы должны обсудить с ним», — передает слова Лукашенко ТАСС. Он отметил, что существует много общих вопросов, которые им необходимо решать. Визит Володина в Белоруссию был связан с участием в торжествах по случаю Дня независимости и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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