Путин сделал важные назначения в Минюсте

Путин назначил Ардабьеву и Панферова замминистра юстиции РФ
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимир Путин внес изменения в состав Минюста РФ Фото:

Президент России Владимир Путин внес кадровые изменения в Министерстве юстиции. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовых актов, Елена Ардабьева была назначена на должность статс-секретаря — заместителя министра юстиции.

«Назначить: Ардабьеву Елену Анатольевну — статс-секретарем — заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности», — передает содержание указа президента РИА Новости. Кроме того, Константин Панферов занял пост заместителя главы Минюста РФ. Данные назначения вступают в силу с 2 июля текущего года.

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Президент России Владимир Путин внес кадровые изменения в Министерстве юстиции. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовых актов, Елена Ардабьева была назначена на должность статс-секретаря — заместителя министра юстиции. «Назначить: Ардабьеву Елену Анатольевну — статс-секретарем — заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности», — передает содержание указа президента РИА Новости. Кроме того, Константин Панферов занял пост заместителя главы Минюста РФ. Данные назначения вступают в силу с 2 июля текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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