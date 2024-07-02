Путин сделал важные назначения в Минюсте

Путин назначил Ардабьеву и Панферова замминистра юстиции РФ

02 июля 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин внес изменения в состав Минюста РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин внес кадровые изменения в Министерстве юстиции. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовых актов, Елена Ардабьева была назначена на должность статс-секретаря — заместителя министра юстиции. «Назначить: Ардабьеву Елену Анатольевну — статс-секретарем — заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности», — передает содержание указа президента РИА Новости. Кроме того, Константин Панферов занял пост заместителя главы Минюста РФ. Данные назначения вступают в силу с 2 июля текущего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин внес кадровые изменения в Министерстве юстиции. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовых актов, Елена Ардабьева была назначена на должность статс-секретаря — заместителя министра юстиции. «Назначить: Ардабьеву Елену Анатольевну — статс-секретарем — заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности», — передает содержание указа президента РИА Новости. Кроме того, Константин Панферов занял пост заместителя главы Минюста РФ. Данные назначения вступают в силу с 2 июля текущего года.