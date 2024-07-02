Путин сделал важные назначения в Минюсте

Владимир Путин внес изменения в состав Минюста РФ
Президент России Владимир Путин внес кадровые изменения в Министерстве юстиции. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовых актов, Елена Ардабьева была назначена на должность статс-секретаря — заместителя министра юстиции.
«Назначить: Ардабьеву Елену Анатольевну — статс-секретарем — заместителем министра юстиции Российской Федерации, освободив от занимаемой должности», — передает содержание указа президента РИА Новости. Кроме того, Константин Панферов занял пост заместителя главы Минюста РФ. Данные назначения вступают в силу с 2 июля текущего года.
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