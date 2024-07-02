В России подорожала мука из-за плохой погоды

Производители хлеба заявили о подорожании муки в России до 30%

02 июля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Хлебопекарные предприятия говорят о подорожании муки, однако в Минсельхозе отрицают ситуацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зерно и мука в России подорожали до 30% из-за плохой погоды. О такой тенденции сообщили хлебопекарные предприятия. Однако мукомолы заявляют, что цена выросла лишь на 20-50 копеек за килограмм, в то время как Минсельхоз вовсе опровергает слухи и называет ситуацию на рынке стабильной. «Мука начала дорожать сразу на несколько рублей за 1 кг, а всего за две недели рост цен на муку составил до 30% и более по отношению к началу месяца», — поделились с РБК в Национальном союзе хлебопечения (НСХ). Также в союзе рассказали, что на мукомольном рынке в мае возникла паника среди поставщиков из-за неблагоприятных погодных условий, которые оказали влияние на состояние посевов и прогнозируемую урожайность зерновых. Однако президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко отметил, что ситуация на рынке более спокойная, чем описывают хлебопекарные предприятия. По его словам, подобные периоды роста цен — краткосрочные. Он считает, что увеличение экспорта не только не повышает стоимость муки на внутреннем рынке, но и способствует ее снижению. Это обусловлено снижением производственных издержек из-за постоянной загружености мельничных комбинатов. Минсельхоз же оценивает ситуацию на рынке как стабильную. По данным министерства, стоимость пшеничной муки увеличилась лишь на 2,9% с конца прошлого года. А сейчас цена на 10,9% меньше, чем в тот же период 2022 года. В августе прошлого года многие предприятия столкнулись с подобными проблемами, включая повышение стоимости зерна и муки на 20%. Тогда эту тенденцию связывали с выходом России из зерновой сделки, снижением курса рубля и западными санкциями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зерно и мука в России подорожали до 30% из-за плохой погоды. О такой тенденции сообщили хлебопекарные предприятия. Однако мукомолы заявляют, что цена выросла лишь на 20-50 копеек за килограмм, в то время как Минсельхоз вовсе опровергает слухи и называет ситуацию на рынке стабильной. «Мука начала дорожать сразу на несколько рублей за 1 кг, а всего за две недели рост цен на муку составил до 30% и более по отношению к началу месяца», — поделились с РБК в Национальном союзе хлебопечения (НСХ). Также в союзе рассказали, что на мукомольном рынке в мае возникла паника среди поставщиков из-за неблагоприятных погодных условий, которые оказали влияние на состояние посевов и прогнозируемую урожайность зерновых. Однако президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко отметил, что ситуация на рынке более спокойная, чем описывают хлебопекарные предприятия. По его словам, подобные периоды роста цен — краткосрочные. Он считает, что увеличение экспорта не только не повышает стоимость муки на внутреннем рынке, но и способствует ее снижению. Это обусловлено снижением производственных издержек из-за постоянной загружености мельничных комбинатов. Минсельхоз же оценивает ситуацию на рынке как стабильную. По данным министерства, стоимость пшеничной муки увеличилась лишь на 2,9% с конца прошлого года. А сейчас цена на 10,9% меньше, чем в тот же период 2022 года. В августе прошлого года многие предприятия столкнулись с подобными проблемами, включая повышение стоимости зерна и муки на 20%. Тогда эту тенденцию связывали с выходом России из зерновой сделки, снижением курса рубля и западными санкциями.