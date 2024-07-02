Появилось первое фото Орбана и Зеленского после шести месяцев разлуки

02 июля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Зеленский не виделся с Орбаном полгода Фото: Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) /Orbán Viktor Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев на встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским и пожал ему руку. Фотография двух глав государств публикуют украинские СМИ. «Скандальный Орбан пожал Зеленскому руку», — пишет telegram-канал «Униан» и публикует фотограифю. На ней Орбан и Зеленский с натянутыми улыбками жмут друг другу руки. Это первый приезд Орбана в Киев с 2016 года. URA.RU объяснило цель визита главы Венгрии на Украину и про отношение Орбана к России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев на встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским и пожал ему руку. Фотография двух глав государств публикуют украинские СМИ. «Скандальный Орбан пожал Зеленскому руку», — пишет telegram-канал «Униан» и публикует фотограифю. На ней Орбан и Зеленский с натянутыми улыбками жмут друг другу руки. Это первый приезд Орбана в Киев с 2016 года. URA.RU объяснило цель визита главы Венгрии на Украину и про отношение Орбана к России.