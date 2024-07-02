Появилось первое фото Орбана и Зеленского после шести месяцев разлуки

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Зеленский не виделся с Орбаном полгода Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев на встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским и пожал ему руку. Фотография двух глав государств публикуют украинские СМИ.

«Скандальный Орбан пожал Зеленскому руку», — пишет telegram-канал «Униан» и публикует фотограифю. На ней Орбан и Зеленский с натянутыми улыбками жмут друг другу руки.

Это первый приезд Орбана в Киев с 2016 года. URA.RU объяснило цель визита главы Венгрии на Украину и про отношение Орбана к России.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев на встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским и пожал ему руку. Фотография двух глав государств публикуют украинские СМИ. «Скандальный Орбан пожал Зеленскому руку», — пишет telegram-канал «Униан» и публикует фотограифю. На ней Орбан и Зеленский с натянутыми улыбками жмут друг другу руки. Это первый приезд Орбана в Киев с 2016 года. URA.RU объяснило цель визита главы Венгрии на Украину и про отношение Орбана к России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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