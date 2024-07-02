На Западе предупредили Украину о катастрофе после выборов во Франции

Bloomberg: победа партии Ле Пен опасна для Украины и дестабилизирует ЕС и НАТО

02 июля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

В США раскрыли последствия прихода партии Ле Пен к власти во Франции Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/POOL/EPA/ТАСС Победа партии Марин Ле Пен опасна для Украины и дестабилизирует ЕС и НАТО. Об этом написал Bloomberg. «Прогнозы по результатам второго и решающего этапа (парламентских — прим. ред.) выборов во Франции говорят о том, что крайне правое Национальное объединение одержит триумфальную победу, а лидеру страны Эммануэлю Макрону грозит унижение», — говорится в материале издания. Отмечается, что второй и решающий тур во Франции состоится через шесть дней. Первый тур досрочных парламентских выборов во Франции состоялся 30 июня, идеологическим лидером которой остается Марин Ле Пен. После этого вспыхнули стихийные протесты. Некоторые протестующие громили магазины, поджигали мусор на улицах и устроили бунт с полицейскими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победа партии Марин Ле Пен опасна для Украины и дестабилизирует ЕС и НАТО. Об этом написал Bloomberg. «Прогнозы по результатам второго и решающего этапа (парламентских — прим. ред.) выборов во Франции говорят о том, что крайне правое Национальное объединение одержит триумфальную победу, а лидеру страны Эммануэлю Макрону грозит унижение», — говорится в материале издания. Отмечается, что второй и решающий тур во Франции состоится через шесть дней. Первый тур досрочных парламентских выборов во Франции состоялся 30 июня, идеологическим лидером которой остается Марин Ле Пен. После этого вспыхнули стихийные протесты. Некоторые протестующие громили магазины, поджигали мусор на улицах и устроили бунт с полицейскими.