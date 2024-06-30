В Екатеринбурге массово ищут водителей, им готовы платить больше 150 тысяч

В Екатеринбурге вырос спрос на водителей в сфере грузоперевозок

01 июля 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Водителям газели в среднем платят 80,2 тысячи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге весной 2024 года одними из самых востребованных в сфере грузоперевозок, стали водители-дальнобойщики, их средняя заработная плата составляет 167,6 тысячи рублей. Данными с URA.RU поделились в «Авито Работе», аналитики изучили вакансии на рынке труда и рассказали о самых востребованных специальностях для водителей, а также о средних зарплатных предложениях. «Весной 2024 года в Екатеринбурге одними из самых высокооплачиваемых специальностей в сфере грузоперевозок стали водители-дальнобойщики, средняя заработная плата — 167,6 тысячи рублей, для них предложение о работе выросло на 144%. Кроме дальнобойщиков, высокую зарплату предлагали и водителям бульдозера — в среднем 142,3 тысячи рублей в месяц», — говорится в релизе. Кандидатам на вакансию водителя самосвала готовы платить 110,9 тысячи рублей в месяц. Спрос на водителей газели вырос в 4,9 раза (+391%). Их заработная плата увеличилась на 37% и составляет 80,2 тысячи рублей. Водителям легковых автомобилей в среднем платят 73,0 тысячи рублей, спрос на эти вакансии вырос в 3,5 раза (+253%). В конце июня URA.RU рассказывало о самых высоких зарплатах свердловских топ-менеджеров. По данным компании Head Hunter, выше всего зарплата у исполнительных директоров — 200 тысяч рублей. Самая низкая заработная плата у арт-директоров, в среднем 90 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге весной 2024 года одними из самых востребованных в сфере грузоперевозок, стали водители-дальнобойщики, их средняя заработная плата составляет 167,6 тысячи рублей. Данными с URA.RU поделились в «Авито Работе», аналитики изучили вакансии на рынке труда и рассказали о самых востребованных специальностях для водителей, а также о средних зарплатных предложениях. «Весной 2024 года в Екатеринбурге одними из самых высокооплачиваемых специальностей в сфере грузоперевозок стали водители-дальнобойщики, средняя заработная плата — 167,6 тысячи рублей, для них предложение о работе выросло на 144%. Кроме дальнобойщиков, высокую зарплату предлагали и водителям бульдозера — в среднем 142,3 тысячи рублей в месяц», — говорится в релизе. Кандидатам на вакансию водителя самосвала готовы платить 110,9 тысячи рублей в месяц. Спрос на водителей газели вырос в 4,9 раза (+391%). Их заработная плата увеличилась на 37% и составляет 80,2 тысячи рублей. Водителям легковых автомобилей в среднем платят 73,0 тысячи рублей, спрос на эти вакансии вырос в 3,5 раза (+253%). В конце июня URA.RU рассказывало о самых высоких зарплатах свердловских топ-менеджеров. По данным компании Head Hunter, выше всего зарплата у исполнительных директоров — 200 тысяч рублей. Самая низкая заработная плата у арт-директоров, в среднем 90 тысяч рублей.