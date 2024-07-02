Похитителей итальянца в Москве отправили под арест

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Банда напавшая на итальянского бизнесмена Стефано Гуидотти в центре Москвы отправлена в СИЗО
Банда напавшая на итальянского бизнесмена Стефано Гуидотти в центре Москвы отправлена в СИЗО Фото:

Фигуранты уголовного дела о похищении гражданина Италии в центре Москвы отправлены в СИЗО на два месяца. Об этом сообщают журналисты из здания суда.

«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 августа, то есть на два месяца», — заявлено в постановлении суда в отношении каждого фигуранта уголовного дела. Информацию передает ТАСС.

В ходе заседаний выяснилось, что обвиняемые сотрудничали со следствием. Они дали признательные показания, а также активно способствовали раскрытию преступления. Один из фигурантов уголовного дела написал явку с повинной.

Фигуранты уголовного дела два месяца проведут в СИЗО
Фигуранты уголовного дела два месяца проведут в СИЗО
Фото:

По данным следствия, инцидент произошел 28 июня 2024 года. Банда из троих жителей Дагестана и одного приезжего из Узбекистана напала на итальянского бизнесмена, главу представительства производителя технических газов и оборудования для их получения SIAD Стефано Гуидотти в центре Москвы. Его удерживали в заранее подготовленном помещении в течение суток. Перед похищением у мужчины возник конфликт с конкурентом по бизнесу.

Злоумышленников и жертву нашли и освободили в Брянске. В суд было направлено ходатайство об аресте похитителей. Им также предъявили обвинение в похищении человека организованной группой.

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Фигуранты уголовного дела о похищении гражданина Италии в центре Москвы отправлены в СИЗО на два месяца. Об этом сообщают журналисты из здания суда. «Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 августа, то есть на два месяца», — заявлено в постановлении суда в отношении каждого фигуранта уголовного дела. Информацию передает ТАСС. В ходе заседаний выяснилось, что обвиняемые сотрудничали со следствием. Они дали признательные показания, а также активно способствовали раскрытию преступления. Один из фигурантов уголовного дела написал явку с повинной. По данным следствия, инцидент произошел 28 июня 2024 года. Банда из троих жителей Дагестана и одного приезжего из Узбекистана напала на итальянского бизнесмена, главу представительства производителя технических газов и оборудования для их получения SIAD Стефано Гуидотти в центре Москвы. Его удерживали в заранее подготовленном помещении в течение суток. Перед похищением у мужчины возник конфликт с конкурентом по бизнесу. Злоумышленников и жертву нашли и освободили в Брянске. В суд было направлено ходатайство об аресте похитителей. Им также предъявили обвинение в похищении человека организованной группой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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