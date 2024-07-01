Стали известны подробности нападения на итальянского бизнесмена в Москве

«Коммерсант»: дагестанцы напали на итальянского бизнесмена в центре Москвы

02 июля 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

Злоумышленники надели бизнесмену на голову мешок (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банда из троих жителей Дагестана и одного приезжего из Узбекистана напала на итальянского бизнесмена, главу представительства производителя технических газов и оборудования для их получения SIAD Стефано Гуидотти в центре Москвы. Пострадавшего затолкали в машину под угрозой оружия и увезли в неизвестном направлении, сообщили подробности в Следственном комитете России (СКР). «На Стефано Гуидотти, главу представительства производителя технических газов и оборудования для их получения SIAD, напали в центре столицы. Несколько крепких мужчин подкараулили его на углу дома, применяя силу и угрожая пистолетом, затолкали в BMW, заковали его в наручники, надели на голову мешок и увезли в неизвестном направлении», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на СКР. Нападение совершили три жителя Дагестана и их сообщник из Узбекистана, прибывший временно в Москву. Нападение на 56-летнего Гуидотти было совершено утром в прошлую пятницу во дворе дома на Садово-Триумфальной улице. Злоумышленников и жертву нашли и освободили в Брянске. Похищение связано с коммерческой деятельностью итальянца и его конфликтом с конкурентами, отмечают следователи. С кем именно произошел конфликт у бизнесмена, и почему похитители вывезли его в приграничный с Украиной регион, в СКР не уточняют, ссылаясь на тайну следствия. В суд направлено ходатайство об аресте 30-летнего Надира Абалова, 26-летнего Залумхана Ибрагимова и 21-летнего Али Зейналова, а также 36-летнего Азиза Курбанова, прибывшего из Ташкента. Им предъявлено обвинение по пункту «а» части третьей статьи 126 УК РФ «Похищение человека организованной группо». Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения. Правоохранители освободили итальянского бизнесмена, увезенного в Брянск, сообщили 1 июля в столичном СКР. Похитители удерживали его в заранее подготовленном месте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банда из троих жителей Дагестана и одного приезжего из Узбекистана напала на итальянского бизнесмена, главу представительства производителя технических газов и оборудования для их получения SIAD Стефано Гуидотти в центре Москвы. Пострадавшего затолкали в машину под угрозой оружия и увезли в неизвестном направлении, сообщили подробности в Следственном комитете России (СКР). «На Стефано Гуидотти, главу представительства производителя технических газов и оборудования для их получения SIAD, напали в центре столицы. Несколько крепких мужчин подкараулили его на углу дома, применяя силу и угрожая пистолетом, затолкали в BMW, заковали его в наручники, надели на голову мешок и увезли в неизвестном направлении», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на СКР. Нападение совершили три жителя Дагестана и их сообщник из Узбекистана, прибывший временно в Москву. Нападение на 56-летнего Гуидотти было совершено утром в прошлую пятницу во дворе дома на Садово-Триумфальной улице. Злоумышленников и жертву нашли и освободили в Брянске. Похищение связано с коммерческой деятельностью итальянца и его конфликтом с конкурентами, отмечают следователи. С кем именно произошел конфликт у бизнесмена, и почему похитители вывезли его в приграничный с Украиной регион, в СКР не уточняют, ссылаясь на тайну следствия. В суд направлено ходатайство об аресте 30-летнего Надира Абалова, 26-летнего Залумхана Ибрагимова и 21-летнего Али Зейналова, а также 36-летнего Азиза Курбанова, прибывшего из Ташкента. Им предъявлено обвинение по пункту «а» части третьей статьи 126 УК РФ «Похищение человека организованной группо». Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения. Правоохранители освободили итальянского бизнесмена, увезенного в Брянск, сообщили 1 июля в столичном СКР. Похитители удерживали его в заранее подготовленном месте.