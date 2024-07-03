Арест Воронова, взятки и проверка объектов в Новом Уренгое: события 3 июля в ЯНАО

Экс-мэра Нового Уренгоя обвиняют в получении взятки (архивное фото)
Экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов арестован по делу о взятке, исполняющий обязанности газовой столицы Антон Колодин проверил дорожные стройки и важные решения на Совете старейшин в Антипаютинской тундре. Об этих и других событиях к вечеру 3 июля рассказывает URA.RU.
- Басманный суд Москвы арестовал бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Его обвиняют в получении крупной взятки. Он взят под стражу до 1 сентября.
- По одному уголовному делу с Вороновым арестованы еще три человека. Среди них сын главы компании «Ямалтрансстрой» и вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Игоря Нака Григорий Нак, архитектор Эдуард Полянский, проектировавший набережную реки Преображенки и предприниматель Максим Лясин.
- «Единая Россия», в которой состоит экс-мэр Нового Уренгоя Воронов приостановила его членство в партии. Власти ЯНАО дали первый комментарий по уголовному делу бывшего главы газовой столицы.
- Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял ряд важных решений на Совете старейшин в Антипаютинской тундре. Отныне чумовой капитал будет вручаться за каждого последующего ребенка, появятся «нулевые классы» для школьников из тундры и будут проведены экологические мероприятия в местах стойбищ оленей.
- Эксперты рассказали о самых популярных автомобилях с пробегом в ЯНАО. На вторичном рынке лидируют российские и корейские марки машин.
- На Ямале 24 пары сыграют свадьбы в День семьи. Всего в течение недели поженятся около 80 молодоженов.
- Новые рокеры появились в Салехарде. Группа «Чистый листЪ»»» играет патриотический рок, затрагивающий в текстах исторические темы и подвиги русских воинов.
- Перекрытия дорог ждут ямальцев в июле. В Надыме, Губкинском и на участке дороги Сургут — Салехард будет ограничено движение автомобилей.
- Исполняющий обязанности главы Нового Уренгоя Антон Колодин проинспектировал объекты дорожной стройки. И.о. мэра отметил, что строители работают оперативно и без растягиваний сроков.
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