На тюменском кладбище построят дороги за 50 млн рублей

В Тюмени на кладбище Червишевское-5 построят дороги. По данным портала Госзакупки, на эти цели власти выделили 50 миллионов рублей. Автодороги появятся к ноябрю 2024 года.
«Выполнение работ по строительству автомобильных дорог на территории муниципальных кладбищ, в рамках реализации проекта „Строительство кладбищ города Тюмени. Третий этап строительства. Червишевское-5“. Начальная цена — 50,6 миллионов рублей. Срок выполнения работ: c даты заключения контракта по 31 октября 2024 года», — указано в документе.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят западный обхода города, новые развязки и мосты. Все объекты планируют возвести к 2040 году.
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