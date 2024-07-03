03 июля 2024

На тюменском кладбище построят дороги за 50 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги построят к ноябрю 2024 года
Дороги построят к ноябрю 2024 года Фото:

В Тюмени на кладбище Червишевское-5 построят дороги. По данным портала Госзакупки, на эти цели власти выделили 50 миллионов рублей. Автодороги появятся к ноябрю 2024 года.

«Выполнение работ по строительству автомобильных дорог на территории муниципальных кладбищ, в рамках реализации проекта „Строительство кладбищ города Тюмени. Третий этап строительства. Червишевское-5“. Начальная цена — 50,6 миллионов рублей. Срок выполнения работ: c даты заключения контракта по 31 октября 2024 года», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят западный обхода города, новые развязки и мосты. Все объекты планируют возвести к 2040 году. 

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В Тюмени на кладбище Червишевское-5 построят дороги. По данным портала Госзакупки, на эти цели власти выделили 50 миллионов рублей. Автодороги появятся к ноябрю 2024 года. «Выполнение работ по строительству автомобильных дорог на территории муниципальных кладбищ, в рамках реализации проекта „Строительство кладбищ города Тюмени. Третий этап строительства. Червишевское-5“. Начальная цена — 50,6 миллионов рублей. Срок выполнения работ: c даты заключения контракта по 31 октября 2024 года», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят западный обхода города, новые развязки и мосты. Все объекты планируют возвести к 2040 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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