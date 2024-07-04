«Make Russia Great Again»: Медведев обратился к американцам в День независимости

В День независимости США зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к американцам, напомнив им о Гражданской войне в США, и сравнил ее с конфликтом на Украине. Также он призвал сделать «Россию снова великой».
«Именно под углом [Гражданской войны в США] за океаном и должны оценивать наши события… И результатом спецоперации России на Украине, как и в США в XIX веке, должно стать объединение нашей страны. Возрождение Великой России, Make Russia Great Again!», — написал Медведев в своем
Медведев сравнил северян, выступающих во время Гражданской войны за свободу, равенство и единый для всех закон, с Россией. А Украину он сравнил с южанами, сражавшимися за «бесчеловечный, дремучий расизм», за которых выступали «иностранные мерзавцы» — Англия и Франция. Напомнив про итог Гражданской войны, в которой победил Север, Медведев перефразировал слова экс-президента США Трампа и призвал «снова сделать Россию великой».
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