«Make Russia Great Again»: Медведев обратился к американцам в День независимости

Медведев призвал американцев снова сделать великой Россию
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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев сравнил Гражданскую войну в США с конфликтом на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В День независимости США зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к американцам, напомнив им о Гражданской войне в США, и сравнил ее с конфликтом на Украине. Также он призвал сделать «Россию снова великой».

«Именно под углом [Гражданской войны в США] за океаном и должны оценивать наши события… И результатом спецоперации России на Украине, как и в США в XIX веке, должно стать объединение нашей страны. Возрождение Великой России, Make Russia Great Again!», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Медведев сравнил северян, выступающих во время Гражданской войны за свободу, равенство и единый для всех закон, с Россией. А Украину он сравнил с южанами, сражавшимися за «бесчеловечный, дремучий расизм», за которых выступали «иностранные мерзавцы» — Англия и Франция. Напомнив про итог Гражданской войны, в которой победил Север, Медведев перефразировал слова экс-президента США Трампа и призвал «снова сделать Россию великой».

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В День независимости США зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к американцам, напомнив им о Гражданской войне в США, и сравнил ее с конфликтом на Украине. Также он призвал сделать «Россию снова великой». «Именно под углом [Гражданской войны в США] за океаном и должны оценивать наши события… И результатом спецоперации России на Украине, как и в США в XIX веке, должно стать объединение нашей страны. Возрождение Великой России, Make Russia Great Again!», — написал Медведев в своем telegram-канале. Медведев сравнил северян, выступающих во время Гражданской войны за свободу, равенство и единый для всех закон, с Россией. А Украину он сравнил с южанами, сражавшимися за «бесчеловечный, дремучий расизм», за которых выступали «иностранные мерзавцы» — Англия и Франция. Напомнив про итог Гражданской войны, в которой победил Север, Медведев перефразировал слова экс-президента США Трампа и призвал «снова сделать Россию великой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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