Путин раскрыл, в каком статусе Орбан прибыл в Москву

Путин: Орбан прибыл в страну как давний партнер РФ и председатель ЕС
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Орбан прибыл в Россию не только как давний партнер, но и как председатель ЕС, заявил Путин (архивное фото)
Орбан прибыл в Россию не только как давний партнер, но и как председатель ЕС, заявил Путин (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Глава РФ отметил особый статус визита венгерского политика в Москву, подчеркнув его роль председателя Совета ЕС. 

«Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только, как наш давний партнер, но и как председательствующий в европейском Совете», — сказал Путин в ходе переговоров. Беседа двух политиков проходит в Кремле. 

Ранее Орбан отмечал миротворческую цель своего визита, указывая на необходимость продолжения диалога по ситуации на Украине. Данная поездка стала следующим шагом в рамках его усилий по урегулированию конфликта.

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В Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Глава РФ отметил особый статус визита венгерского политика в Москву, подчеркнув его роль председателя Совета ЕС.  «Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только, как наш давний партнер, но и как председательствующий в европейском Совете», — сказал Путин в ходе переговоров. Беседа двух политиков проходит в Кремле.  Ранее Орбан отмечал миротворческую цель своего визита, указывая на необходимость продолжения диалога по ситуации на Украине. Данная поездка стала следующим шагом в рамках его усилий по урегулированию конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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