Путин раскрыл, в каком статусе Орбан прибыл в Москву

В Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Глава РФ отметил особый статус визита венгерского политика в Москву, подчеркнув его роль председателя Совета ЕС.
«Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только, как наш давний партнер, но и как председательствующий в европейском Совете», — сказал Путин в ходе переговоров. Беседа двух политиков проходит в Кремле.
Ранее Орбан отмечал миротворческую цель своего визита, указывая на необходимость продолжения диалога по ситуации на Украине. Данная поездка стала следующим шагом в рамках его усилий по урегулированию конфликта.
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