Женщина пыталась остановить машину
В Тюмени на улице Мельничной жители города заметили женщину без верхней одежды. Кроме того, она вела себя неадекватно. Об этом сообщил очевидец, который опубликовал видео в соцсетях.
«На Мельничной заметили полуголую женщину. Она в неадекватном состоянии», — написал очевидец в telegram-канале «ЧП Тюмень».
На кадрах женщина вначале лежала на асфальте, пока ее не разбудил мужчина. После этого она ходила по дороге, пытаясь остановить машину.
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