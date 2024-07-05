Общество Тюменка с оголенной грудью ходила по городу в неадекватном состоянии. Видео 06 июля 2024 в 20:09 Размер текста - 17 + Женщина пыталась остановить машину Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на улице Мельничной жители города заметили женщину без верхней одежды. Кроме того, она вела себя неадекватно. Об этом сообщил очевидец, который опубликовал видео в соцсетях. «На Мельничной заметили полуголую женщину. Она в неадекватном состоянии», — написал очевидец в telegram-канале «ЧП Тюмень». На кадрах женщина вначале лежала на асфальте, пока ее не разбудил мужчина. После этого она ходила по дороге, пытаясь остановить машину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тюмени на улице Мельничной жители города заметили женщину без верхней одежды. Кроме того, она вела себя неадекватно. Об этом сообщил очевидец, который опубликовал видео в соцсетях. «На Мельничной заметили полуголую женщину. Она в неадекватном состоянии», — написал очевидец в telegram-канале «ЧП Тюмень». На кадрах женщина вначале лежала на асфальте, пока ее не разбудил мужчина. После этого она ходила по дороге, пытаясь остановить машину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям