05 июля 2024

Тюменка с оголенной грудью ходила по городу в неадекватном состоянии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автотрасса, скорость. Тюмень, иномарка, скорость, автомобиль, машина
Женщина пыталась остановить машину Фото:

В Тюмени на улице Мельничной жители города заметили женщину без верхней одежды. Кроме того, она вела себя неадекватно. Об этом сообщил очевидец, который опубликовал видео в соцсетях.

«На Мельничной заметили полуголую женщину. Она в неадекватном состоянии», — написал очевидец в telegram-канале «ЧП Тюмень».

На кадрах женщина вначале лежала на асфальте, пока ее не разбудил мужчина. После этого она ходила по дороге, пытаясь остановить машину.

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В Тюмени на улице Мельничной жители города заметили женщину без верхней одежды. Кроме того, она вела себя неадекватно. Об этом сообщил очевидец, который опубликовал видео в соцсетях. «На Мельничной заметили полуголую женщину. Она в неадекватном состоянии», — написал очевидец в telegram-канале «ЧП Тюмень». На кадрах женщина вначале лежала на асфальте, пока ее не разбудил мужчина. После этого она ходила по дороге, пытаясь остановить машину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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