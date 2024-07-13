Мэр Екатеринбурга уговорил полицию перекрыть центр города

Соревнования по триатлону Ironstar Ekaterinburg, ради которых в Екатеринбурге перекрыли основные улицы, готовились в споре между организаторами и мэрией с одной стороны и полицией — с другой. По словам источника URA.RU, все решило личное вмешательство главы города Алексея Орлова.
«Полиция сейчас неохотно согласовывает мероприятия с перекрытиями, соревнования были под угрозой. Насколько я знаю, Орлов лично упрашивал руководство главка [МВД] дать зеленый свет», — поделился источник, близкий к муниципальной власти.
Как сообщало URA.RU, в связи с проведением триатлона Ironstar Ekaterinburg 14 июля в Екатеринбурге с 05:00 до полудня были перекрыты несколько улиц, включая улицу Дзержинского от стадиона «Динамо» до улицы Царской, улицу Толмачева от проспекта Ленина до улицы Царской, улицу Царскую от улицы Толмачева до улицы Дзержинского, проспект Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Татищева, нечетную сторону улицы Татищева от проспекта Ленина до улицы Пирогова, улицу Пирогова от улицы Татищева до улицы Крауля, улицу Крауля от улицы Пирогова до улицы Мельникова, улицу Мельникова от улицы Крауля до улицы Репина, улицу Репина от улицы Мельникова до Новомосковского тракта и четную сторону Ново-московского тракта до Объездной дороги. Также был введен временный запрет на продажу алкоголя.
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