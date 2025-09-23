Федеральную трассу между Екатеринбургом и Тюменью перекроют

Ограничения введут ночью
Ограничения введут ночью

На 176-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень полностью перекроют движение. Ограничения введут в ночь на 26 сентября, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«В связи с производством работ по монтажу пролетного строения на 176 километре +385 метра трассы Р-351 будет перекрыто движение продолжительностью 40 минут», — пояснили дорожники. Проехать не получится с 01:00 до 01:40.

Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

