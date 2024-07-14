Челябинским семьям для строительства жилья раздали 11 участков земли

В Челябинске с начала 2024 года многодетным семьям бесплатно предоставили 11 земельных участков. При этом 15 семей получили социальную, а три семьи — денежную выплату за участки. Об этом на аппаратном совещании 15 июля сообщила вице-мэр по имущественным и правовым вопросам Надежды Рыльская
«В Челябинске с начала 2024 года бесплатно в собственность многодетным семьям предоставлено 11 земельных участков. Еще 15 семей получили взамен этого социальную выплату, а три семьи получили денежную выплату», — рассказала Рыльская.
По закону, получить бесплатно земельный участок площадью от 6 до 15 соток могут семьи, воспитывающие трех и более детей, молодые семьи и обманутые дольщики. Чтобы претендовать на земельный участок, все они должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.
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