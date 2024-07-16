В Челябинской области составили рейтинг популярных авто с правым рулем

«Авто.ру»: в Челябинской области праворульные авто продают в возрасте за 20 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Самой востребованной моделью с правым рулем в регионе стала Mazda Familia
Самой востребованной моделью с правым рулем в регионе стала Mazda Familia Фото:

В Челябинской области составили рейтинг самых востребованных автомобилей с правым рулем. Как URA.RU 16 июля сообщили в пресс-службе сервиса «Авто.ру», по итогам первого полугодия самой популярной моделью стала Mazda Familia.

«Составили рейтинг востребованных в регионе автомобилей с правым рулем. Пятерку возглавила Mazda Familia, за которой следуют Honda Freed и Toyota Vitz», — рассказали URA.RU в офисе платформы.

Также востребованы Toyota Corolla и Toyota Mark II. Больше половины предложений авто с правым рулем приходится на машины старше 20 лет. Количество предложений о продаже автомобилей с правым рулем в области сократилось на 1,5%, составив к июню 4,8% от общего числа объявлений.

Цены на праворульные автомобили в регионе за отчетный период практически не изменились. Средняя стоимость подержанных машин с правым рулем составила 1,1 миллиона рублей, при этом колебания цен оставались в пределах одного процента.

Эксперты отметили вынужденный характер спроса на подержанные авто из Японии. Стоимость новых машин выросла, что спровоцировало рост интереса к праворульным автомобилям.

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В Челябинской области составили рейтинг самых востребованных автомобилей с правым рулем. Как URA.RU 16 июля сообщили в пресс-службе сервиса «Авто.ру», по итогам первого полугодия самой популярной моделью стала Mazda Familia. «Составили рейтинг востребованных в регионе автомобилей с правым рулем. Пятерку возглавила Mazda Familia, за которой следуют Honda Freed и Toyota Vitz», — рассказали URA.RU в офисе платформы. Также востребованы Toyota Corolla и Toyota Mark II. Больше половины предложений авто с правым рулем приходится на машины старше 20 лет. Количество предложений о продаже автомобилей с правым рулем в области сократилось на 1,5%, составив к июню 4,8% от общего числа объявлений. Цены на праворульные автомобили в регионе за отчетный период практически не изменились. Средняя стоимость подержанных машин с правым рулем составила 1,1 миллиона рублей, при этом колебания цен оставались в пределах одного процента. Эксперты отметили вынужденный характер спроса на подержанные авто из Японии. Стоимость новых машин выросла, что спровоцировало рост интереса к праворульным автомобилям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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