В Челябинской области составили рейтинг популярных авто с правым рулем

В Челябинской области составили рейтинг самых востребованных автомобилей с правым рулем. Как URA.RU 16 июля сообщили в пресс-службе сервиса «Авто.ру», по итогам первого полугодия самой популярной моделью стала Mazda Familia.
«Составили рейтинг востребованных в регионе автомобилей с правым рулем. Пятерку возглавила Mazda Familia, за которой следуют Honda Freed и Toyota Vitz», — рассказали URA.RU в офисе платформы.
Также востребованы Toyota Corolla и Toyota Mark II. Больше половины предложений авто с правым рулем приходится на машины старше 20 лет. Количество предложений о продаже автомобилей с правым рулем в области сократилось на 1,5%, составив к июню 4,8% от общего числа объявлений.
Цены на праворульные автомобили в регионе за отчетный период практически не изменились. Средняя стоимость подержанных машин с правым рулем составила 1,1 миллиона рублей, при этом колебания цен оставались в пределах одного процента.
Эксперты отметили вынужденный характер спроса на подержанные авто из Японии. Стоимость новых машин выросла, что спровоцировало рост интереса к праворульным автомобилям.
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