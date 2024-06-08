Почему челябинцы скупают б/у машины из Японии с правым рулем

Рост цены на машины и уход брендов вернули автолюбителям пристрастия 90-х

09 июня 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Несмотря на рост цен, челябинцы стали больше покупать японских машин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске снова на подъеме оказался интерес к праворуким автомобилям. На волне роста цен на машины и уход из РФ европейских производителей японский рынок подержанных авто стал выглядеть привлекательным. Эксперты рассказали URA.RU, как всплеск спроса повлиял на рост цен бывших в употреблении машин. Также участники рынка рассказали, почему на японских аукционах заканчивается наиболее ликвидный транспорт. Страна переплывшего авто В 2024 году приобрести автомобили с пробегом в Японии стало обходиться челябинцам дороже. Вызвано это, как рассказали участники рынка, рыночными механизмами. Появилась большая категория покупателей, которые стали благосклонно относиться к таким машинам, хотя раньше в их сторону и не смотрели. Машины с правым рулем составили конкуренцию китайскому автопрому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Жители городов-миллионников в прошлом не слишком-то стремились брать „праворукие“ машины. Необходимости такой не было, выбор обеспечивали производители Южной Кореи, Европы, США и те же японцы с российским автопромом. Теперь многие из тех возможностей отрезаны. Люди пересмотрели свои предпочтения», — оценил в разговоре с URA.RU директор компании BushinuAuto Олег Бушлаев. Собеседник отметил, что смена вектора увеличила за год спрос на японские авто примерно на треть. В основном это произошло за счет жителей регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Японские модели, созданные для внутреннего рынка, составили конкуренцию китайским новым маркам. С одной стороны, считается, что в Японии для собственного потребления делают качественный товар, с другой он оказался дешевле. Рост цен на подержанные авто из Японии ускорился в течение 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Своеобразная страноведческая карта в РФ сложилась в конце 20 века и с разной степенью соответствия сохранилась до сих пор. Президент Ассоциации автодилеров Челябинской области Александр Рулевский вспомнил, как он в начале нулевых годов посетил Приморье. «В Сибири японские автомобили с правым рулем в 90-х явно преобладали. В Находке бизнесмены ездили в основном на них. Считалось признаком высокого достатка, если кто-то мог позволить себе леворукого „японца“. У нас на Урале пропорции „ломались“, а в центральной России увидеть „праворукую“ машину было редкостью. Хотя я встречал и в Москве, но очень мало», — вспомнил Рулевский. Покупки автомобилей с рук активизировались на фоне снижения емкости рынка новых машин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По оценкам эксперта, торговля японскими подержанными авто являлась многомиллиардным бизнесом в долларовом выражении. Богатый выбор подстегивал интерес покупателей к товару. В настоящее время спрос имеет вынужденный характер. Покупка автомобиля жителю региона стала обходиться в среднем в 2,5 млн рублей при подорожавшей стоимости кредитных средств. И так — по всей стране. В результате, отметил собеседник URA.RU, если в 2006-2007 и 2014 годах емкость рынка новых машин оценивалась в РФ в три миллиона штук, то теперь она в два раза упала. Статистика продаж на платформе «Авито Авто» в Челябинске засвидетельствовала: Toyota является самой востребованной у челябинцев машиной с правым рулем. Доля марки в спросе составила за пять месяцев 32,91%. В среднем автомобиль обходился в 1,04 млн рублей. Каждый пятый автомобиль, который искали жители, это Nissan (средний ценник — 799 тысячи). Третья позиция в рейтинге популярности принадлежала Honda с долей 12,92% и средней стоимостью в 1,195 млн рублей. В пятерке также находились Mitsubishi с ценой в 340 тысяч рублей и Mazda по 370 тысяч рублей. Доли обеих брендов одинаковые: их выбирал каждый десятый челябинец. Регион накрыло спросом Количество тех, кто стал интересоваться продукцией японского автопрома, Бушлаев оценил в 30-40 тысяч человек дополнительно. Повышенный спрос, который создали автолюбители, привел к росту цен на японских площадках. По оценкам эксперта, в среднем на популярные модели ценник к маю поднялся на 150-350 тысяч рублей с начала года. За прошедший год к этой разнице можно смело добавить еще 50-70 тысяч — умеренная инфляция наблюдалась на протяжении всего этого времени. «Больше всего подорожала Honda Vezel. За автомобиль теперь придется переплатить 300-350 тысяч рублей. Конечная цена машины 2014—2015 годов выпуска составила порядка 1,45 млн рублей. Toyota Vish стала стоить дороже на 200-250 тысяч (около 1,1 млн рублей), а Honda Freed — на 150 тысяч рублей с конечной стоимостью в 850 тысяч. К лету спрос несколько снизился, но остается высоким», — подсчитал Бушлаев. Председатель челябинского отделения Всероссийского общества автомобилистов Николай Живец добавил, что новой волне спроса на японские автомобили способствовала улучшенная техническая часть. Если раньше у приобретателей «японцев» случались проблемы с прохождением техосмотров из-за фар, то сегодня проблем не возникает. «Стало проще: на фарах стоят оптические элементы, которые поменять легко, и светят они по-другому по сравнению со старой рефлекторной оптикой. Есть существенный минус. Это правый руль. Но когда встает выбор: купить дорогого, но нового, „китайца“ либо подержанный и более дешевый японский автомобиль, многие стали выбирать последнее», — отметил URA.RU Живец. Несмотря на привлекательность машин из Японии, китайские марки смогут составить им конкуренцию, уверены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По данным «Авито», в топе по доле в спросе оказались модели брендов Mazda и Nissan. Машины этих марок заняли четыре места в первой пятерке. Градация по моделям в спросе с января по май такова, что на Mazda Familia пришлась доля в 3,32% со размером ценника на площадке 260 тысяч рублей, на Nissan Sunny — 2,87% с ценой в 280 тысяч рублей. Модель Nissan Serena готовы были приобрести 2,62% покупателей подержанных машин, ее цена составила 1,45 млн рублей. «Монополию» моделей всего двух марок закрыла Mazda Demio с долей 2,46% и средним чеком в 300 тысяч рублей. В конце зимы и весной активно брали также Toyota Mark II, занявшую долю в 2,4%. Машина в среднем стоила 700 тысяч рублей. Бушлаев пояснил, как продавец и покупатель авто находят друг друга. Автовладелец в Японии сдает машину аукционной площадке, указав цену. Ниже купить не получится — зато выше стоимость подняться может: если будет торг между несколькими покупателями. Конечная цена определяется совокупностью затрат и курсом йены к рублю. В мае за услуги по доставке автомобиля до порта, подготовку экспортных документов и фрахт, то есть перевозку на корабле, придется отдать около 80 тысяч рублей. Уплата пошлины и утилизационного сбора встанет в 480 тысяч за машину с объемом двигателя 1500 куб. см, за хранение на временном складе и услуги по оформлению документов таможенному брокеру придется отдать около 85 тысяч рублей. Посредническая компания, взявшаяся свести все процессы воедино, возьмет свои 40 тысяч, порядка десяти тысяч или немногим больше составит комиссия за перевод средств. Услуги автовоза до Челябинска встанут еще в 120 тысяч рублей. В результате купив на аукционе машину за 580 тысяч, заплатить придется порядка 1,3 млн рублей. Рейтинг правых Россияне не единственные, кто приобретает подержанные авто в Японии. Основными покупателями являются подданные ОАЭ. По данным одного из крупнейших японских дилеров, в феврале поданные государства приобрели через данную компанию почти 21,8 тысячи авто. Автолюбители РФ занимают вторую строчку в таблице с купленными 14,3 тысячи машин. На третьей строке своеобразного рейтинга расположилась Монголия (8,5 тысячи автомобилей). Среди активных интересантов также есть граждане Австралии, США, Индии, Индонезии. В странах британского содружества продукция японского автопрома пользуется особой славой: в большинстве из них по-прежнему действует правостороннее движение, и автомобили с правым рулем в него легко встраиваются. Для популярности японского автопрома есть несколько причин. Это и бережное вождение, и ежегодные обязательные техосмотры, качество бензина, а также дорожного покрытия. За скрученный пробег в стране можно получить уголовное наказание: желающих заниматься махинациями не находится. Залогом сохранности японских машин считают осторожную езду и постоянное обслуживание транспортных средств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Это преимущества. Есть и недостатки. Живец пришел к выводу о том, что в конечном итоге победа окажется за китайским автопромом. «Логистика постоянно усложняется, что приводит к росту стоимости автомобилей. „Японцев“ с правым рулем дороже и менее охотно страхуют. При всем при этом китайские производители стали очень активны. Не только везут свою продукцию, но и создают в России совместные предприятия. Вспомним недавний пример с возобновлением выпуска „Волги“ на базе китайской модели», — рассудил эксперт. Наиболее популярными среди покупателей стали образцы, произведенные в 2008—2012 годах, сообщил Бушлаев. Однако с 9 августа 2023 года часть машин стала недоступна для россиян. Японское правительство ввело санкции, запретив продавать в Россию электрокары, гибриды и транспорт с объемом двигателя свыше 1900 куб. см. Снижение курса рубля также не способствует росту продаж. Есть вопросы с запчастями. В 90-х, вспомнил Рулевский, проблема решалась просто. Машин ввозилось так много, что недостаток комплектующих восполнялся путем разборки подержанного «донора». Когда такой возможности нет, а каналы прямых поставок из Японии затруднены, есть вероятность купить машину, которая будет больше стоять, чем ездить. Но пока челябинцы полны оптимизма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске снова на подъеме оказался интерес к праворуким автомобилям. На волне роста цен на машины и уход из РФ европейских производителей японский рынок подержанных авто стал выглядеть привлекательным. Эксперты рассказали URA.RU, как всплеск спроса повлиял на рост цен бывших в употреблении машин. Также участники рынка рассказали, почему на японских аукционах заканчивается наиболее ликвидный транспорт. В 2024 году приобрести автомобили с пробегом в Японии стало обходиться челябинцам дороже. Вызвано это, как рассказали участники рынка, рыночными механизмами. Появилась большая категория покупателей, которые стали благосклонно относиться к таким машинам, хотя раньше в их сторону и не смотрели. «Жители городов-миллионников в прошлом не слишком-то стремились брать „праворукие“ машины. Необходимости такой не было, выбор обеспечивали производители Южной Кореи, Европы, США и те же японцы с российским автопромом. Теперь многие из тех возможностей отрезаны. Люди пересмотрели свои предпочтения», — оценил в разговоре с URA.RU директор компании BushinuAuto Олег Бушлаев. Собеседник отметил, что смена вектора увеличила за год спрос на японские авто примерно на треть. В основном это произошло за счет жителей регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Японские модели, созданные для внутреннего рынка, составили конкуренцию китайским новым маркам. С одной стороны, считается, что в Японии для собственного потребления делают качественный товар, с другой он оказался дешевле. Своеобразная страноведческая карта в РФ сложилась в конце 20 века и с разной степенью соответствия сохранилась до сих пор. Президент Ассоциации автодилеров Челябинской области Александр Рулевский вспомнил, как он в начале нулевых годов посетил Приморье. «В Сибири японские автомобили с правым рулем в 90-х явно преобладали. В Находке бизнесмены ездили в основном на них. Считалось признаком высокого достатка, если кто-то мог позволить себе леворукого „японца“. У нас на Урале пропорции „ломались“, а в центральной России увидеть „праворукую“ машину было редкостью. Хотя я встречал и в Москве, но очень мало», — вспомнил Рулевский. По оценкам эксперта, торговля японскими подержанными авто являлась многомиллиардным бизнесом в долларовом выражении. Богатый выбор подстегивал интерес покупателей к товару. В настоящее время спрос имеет вынужденный характер. Покупка автомобиля жителю региона стала обходиться в среднем в 2,5 млн рублей при подорожавшей стоимости кредитных средств. И так — по всей стране. В результате, отметил собеседник URA.RU, если в 2006-2007 и 2014 годах емкость рынка новых машин оценивалась в РФ в три миллиона штук, то теперь она в два раза упала. Статистика продаж на платформе «Авито Авто» в Челябинске засвидетельствовала: Toyota является самой востребованной у челябинцев машиной с правым рулем. Доля марки в спросе составила за пять месяцев 32,91%. В среднем автомобиль обходился в 1,04 млн рублей. Каждый пятый автомобиль, который искали жители, это Nissan (средний ценник — 799 тысячи). Третья позиция в рейтинге популярности принадлежала Honda с долей 12,92% и средней стоимостью в 1,195 млн рублей. В пятерке также находились Mitsubishi с ценой в 340 тысяч рублей и Mazda по 370 тысяч рублей. Доли обеих брендов одинаковые: их выбирал каждый десятый челябинец. Количество тех, кто стал интересоваться продукцией японского автопрома, Бушлаев оценил в 30-40 тысяч человек дополнительно. Повышенный спрос, который создали автолюбители, привел к росту цен на японских площадках. По оценкам эксперта, в среднем на популярные модели ценник к маю поднялся на 150-350 тысяч рублей с начала года. За прошедший год к этой разнице можно смело добавить еще 50-70 тысяч — умеренная инфляция наблюдалась на протяжении всего этого времени. Председатель челябинского отделения Всероссийского общества автомобилистов Николай Живец добавил, что новой волне спроса на японские автомобили способствовала улучшенная техническая часть. Если раньше у приобретателей «японцев» случались проблемы с прохождением техосмотров из-за фар, то сегодня проблем не возникает. «Стало проще: на фарах стоят оптические элементы, которые поменять легко, и светят они по-другому по сравнению со старой рефлекторной оптикой. Есть существенный минус. Это правый руль. Но когда встает выбор: купить дорогого, но нового, „китайца“ либо подержанный и более дешевый японский автомобиль, многие стали выбирать последнее», — отметил URA.RU Живец. По данным «Авито», в топе по доле в спросе оказались модели брендов Mazda и Nissan. Машины этих марок заняли четыре места в первой пятерке. Градация по моделям в спросе с января по май такова, что на Mazda Familia пришлась доля в 3,32% со размером ценника на площадке 260 тысяч рублей, на Nissan Sunny — 2,87% с ценой в 280 тысяч рублей. Модель Nissan Serena готовы были приобрести 2,62% покупателей подержанных машин, ее цена составила 1,45 млн рублей. «Монополию» моделей всего двух марок закрыла Mazda Demio с долей 2,46% и средним чеком в 300 тысяч рублей. В конце зимы и весной активно брали также Toyota Mark II, занявшую долю в 2,4%. Машина в среднем стоила 700 тысяч рублей. Бушлаев пояснил, как продавец и покупатель авто находят друг друга. Автовладелец в Японии сдает машину аукционной площадке, указав цену. Ниже купить не получится — зато выше стоимость подняться может: если будет торг между несколькими покупателями. Конечная цена определяется совокупностью затрат и курсом йены к рублю. В мае за услуги по доставке автомобиля до порта, подготовку экспортных документов и фрахт, то есть перевозку на корабле, придется отдать около 80 тысяч рублей. Уплата пошлины и утилизационного сбора встанет в 480 тысяч за машину с объемом двигателя 1500 куб. см, за хранение на временном складе и услуги по оформлению документов таможенному брокеру придется отдать около 85 тысяч рублей. Посредническая компания, взявшаяся свести все процессы воедино, возьмет свои 40 тысяч, порядка десяти тысяч или немногим больше составит комиссия за перевод средств. Услуги автовоза до Челябинска встанут еще в 120 тысяч рублей. В результате купив на аукционе машину за 580 тысяч, заплатить придется порядка 1,3 млн рублей. Россияне не единственные, кто приобретает подержанные авто в Японии. Основными покупателями являются подданные ОАЭ. По данным одного из крупнейших японских дилеров, в феврале поданные государства приобрели через данную компанию почти 21,8 тысячи авто. Автолюбители РФ занимают вторую строчку в таблице с купленными 14,3 тысячи машин. На третьей строке своеобразного рейтинга расположилась Монголия (8,5 тысячи автомобилей). Среди активных интересантов также есть граждане Австралии, США, Индии, Индонезии. В странах британского содружества продукция японского автопрома пользуется особой славой: в большинстве из них по-прежнему действует правостороннее движение, и автомобили с правым рулем в него легко встраиваются. Для популярности японского автопрома есть несколько причин. Это и бережное вождение, и ежегодные обязательные техосмотры, качество бензина, а также дорожного покрытия. За скрученный пробег в стране можно получить уголовное наказание: желающих заниматься махинациями не находится. Это преимущества. Есть и недостатки. Живец пришел к выводу о том, что в конечном итоге победа окажется за китайским автопромом. «Логистика постоянно усложняется, что приводит к росту стоимости автомобилей. „Японцев“ с правым рулем дороже и менее охотно страхуют. При всем при этом китайские производители стали очень активны. Не только везут свою продукцию, но и создают в России совместные предприятия. Вспомним недавний пример с возобновлением выпуска „Волги“ на базе китайской модели», — рассудил эксперт. Наиболее популярными среди покупателей стали образцы, произведенные в 2008—2012 годах, сообщил Бушлаев. Однако с 9 августа 2023 года часть машин стала недоступна для россиян. Японское правительство ввело санкции, запретив продавать в Россию электрокары, гибриды и транспорт с объемом двигателя свыше 1900 куб. см. Снижение курса рубля также не способствует росту продаж. Есть вопросы с запчастями. В 90-х, вспомнил Рулевский, проблема решалась просто. Машин ввозилось так много, что недостаток комплектующих восполнялся путем разборки подержанного «донора». Когда такой возможности нет, а каналы прямых поставок из Японии затруднены, есть вероятность купить машину, которая будет больше стоять, чем ездить. Но пока челябинцы полны оптимизма.