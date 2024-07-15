В Ханты-Мансийске закрылся популярный ресторан

В Ханты-Мансийске (ХМАО) закрылся ресторан «1610», который был популярен среди местных жителей. Заведение славилось пиццей, приготовленной в дровяной печи. О закрытии владельцы сообщили в соцсети.
«Ваше присутствие мотивировало нас стремиться к совершенству и создавать незабываемые впечатления. Новые горизонты и грандиозные цели ждут нас на рынке Югры», — следует из сообщения, опубликованного в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте». Владельцы отметили, что планируют заняться другими проектами.
Заведение открылось в Ханты-Мансийске в 2023 году. Фишкой ресторана считалась дровяная печь, в которой готовили пиццу.
Ранее URA.RU сообщало о закрытии антикафе «Тепло» в Ханты-Мансийске. Заведение прекратило работу с начала лета.
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