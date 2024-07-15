15 июля 2024

В Ханты-Мансийске закрылся популярный ресторан

Ресторан «1610» в Ханты-Мансийске объявил о закрытии
© Служба новостей «URA.RU»
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Фишкой закрывшегося в Ханты-Мансийске ресторана была дровяная печь, в которой готовили пиццу
Фишкой закрывшегося в Ханты-Мансийске ресторана была дровяная печь, в которой готовили пиццу Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) закрылся ресторан «1610», который был популярен среди местных жителей. Заведение славилось пиццей, приготовленной в дровяной печи. О закрытии владельцы сообщили в соцсети.

«Ваше присутствие мотивировало нас стремиться к совершенству и создавать незабываемые впечатления. Новые горизонты и грандиозные цели ждут нас на рынке Югры», — следует из сообщения, опубликованного в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте». Владельцы отметили, что планируют заняться другими проектами.

Заведение открылось в Ханты-Мансийске в 2023 году. Фишкой ресторана считалась дровяная печь, в которой готовили пиццу.

Ранее URA.RU сообщало о закрытии антикафе «Тепло» в Ханты-Мансийске. Заведение прекратило работу с начала лета.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) закрылся ресторан «1610», который был популярен среди местных жителей. Заведение славилось пиццей, приготовленной в дровяной печи. О закрытии владельцы сообщили в соцсети. «Ваше присутствие мотивировало нас стремиться к совершенству и создавать незабываемые впечатления. Новые горизонты и грандиозные цели ждут нас на рынке Югры», — следует из сообщения, опубликованного в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте». Владельцы отметили, что планируют заняться другими проектами. Заведение открылось в Ханты-Мансийске в 2023 году. Фишкой ресторана считалась дровяная печь, в которой готовили пиццу. Ранее URA.RU сообщало о закрытии антикафе «Тепло» в Ханты-Мансийске. Заведение прекратило работу с начала лета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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