В России хотят законодательно запретить магические услуги

В РПЦ предложили запретить магические услуги

16 июля 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

РПЦ предложила законопроект о запрете оккультных и магических услуг в рамках психологической помощи Фото: Сергей Русанов © URA.RU В РПЦ предложили на законодательном уровне запретить оккультные и магические услуги. Об этом заявил глава комиссии по вопросам семьи, иерей Федор Лукьянов. Это, по его словам, поможет улучить психологическое состояние россиян. «В рамках оказания психологической и психолого-педагогической помощи, должно быть законодательно запрещено оказание услуг оккультного и магического характера. Разрабатывается проект федерального закона об основах психологической деятельности в рамки которого и будут включен этот род услуг», — заявил Лукьянов. Его слова опубликованы в telegram-канале патриаршей комиссии по вопросам семьи. Он также подчеркнул, что регулирование считает важным, но создание единой психологической службы — избыточным. Лукьянов объяснил необходимость разработки нормативно-правового акта, регламентирующего порядок оказания психологической, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также порядок актуализации профессиональных стандартов для психологов-консультантов, социальных психологов и педагогов-психологов. Это позволит сократить число мошеннических действий, совершаемых некомпетентными лицами и организациями, чья деятельность не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей для организаций и до 20 тысяч рублей для должностных лиц за рекламу услуг магов и провидцев. Российские маги и ясновидящие нарушают указ президента Вламира Путина о традиционных ценностях. Их деятельность считается мошенничеством и вредной для здоровья россиян, считают депутаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В РПЦ предложили на законодательном уровне запретить оккультные и магические услуги. Об этом заявил глава комиссии по вопросам семьи, иерей Федор Лукьянов. Это, по его словам, поможет улучить психологическое состояние россиян. «В рамках оказания психологической и психолого-педагогической помощи, должно быть законодательно запрещено оказание услуг оккультного и магического характера. Разрабатывается проект федерального закона об основах психологической деятельности в рамки которого и будут включен этот род услуг», — заявил Лукьянов. Его слова опубликованы в telegram-канале патриаршей комиссии по вопросам семьи. Он также подчеркнул, что регулирование считает важным, но создание единой психологической службы — избыточным. Лукьянов объяснил необходимость разработки нормативно-правового акта, регламентирующего порядок оказания психологической, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также порядок актуализации профессиональных стандартов для психологов-консультантов, социальных психологов и педагогов-психологов. Это позволит сократить число мошеннических действий, совершаемых некомпетентными лицами и организациями, чья деятельность не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей для организаций и до 20 тысяч рублей для должностных лиц за рекламу услуг магов и провидцев. Российские маги и ясновидящие нарушают указ президента Вламира Путина о традиционных ценностях. Их деятельность считается мошенничеством и вредной для здоровья россиян, считают депутаты.