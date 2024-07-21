В США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента

22 июля 2024 в 02:28 Размер текста - 17 +

В США зарегистрировали Камалу Харрис кандидатом на выборах президента США Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Камала Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты США на выборах 2024 года. Об этом стало известно из уведомления, поступившего в Федеральную избирательную комиссию страны. «Харрис теперь является кандидатом в президенты Соединенных Штатов на выборах 2024 года. Она будет проводить активности в формате кампании только для стремления к этой должности», — говорится в тексте документа. Таким образом Камала Харрис начнет свою избирательную кампанию, сосредоточив внимание на достижении высшего государственного поста. При этом она прекращает быть кандидатом на пост вице-президента. Ранее президент США Джо Байден после выхода из гонки заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Он подчеркнул, что «пришло время объединиться и победить Трампа». Также свою поддержку Харрис выразил бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Камала Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты США на выборах 2024 года. Об этом стало известно из уведомления, поступившего в Федеральную избирательную комиссию страны. «Харрис теперь является кандидатом в президенты Соединенных Штатов на выборах 2024 года. Она будет проводить активности в формате кампании только для стремления к этой должности», — говорится в тексте документа. Таким образом Камала Харрис начнет свою избирательную кампанию, сосредоточив внимание на достижении высшего государственного поста. При этом она прекращает быть кандидатом на пост вице-президента. Ранее президент США Джо Байден после выхода из гонки заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Он подчеркнул, что «пришло время объединиться и победить Трампа». Также свою поддержку Харрис выразил бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари.