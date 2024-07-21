В США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента

Камала Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты США на выборах 2024 года. Об этом стало известно из уведомления, поступившего в Федеральную избирательную комиссию страны.
«Харрис теперь является кандидатом в президенты Соединенных Штатов на выборах 2024 года. Она будет проводить активности в формате кампании только для стремления к этой должности», — говорится в тексте документа.
Таким образом Камала Харрис начнет свою избирательную кампанию, сосредоточив внимание на достижении высшего государственного поста. При этом она прекращает быть кандидатом на пост вице-президента.
Ранее президент США Джо Байден после выхода из гонки заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Он подчеркнул, что «пришло время объединиться и победить Трампа». Также свою поддержку Харрис выразил бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари.
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