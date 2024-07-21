21 июля 2024

В США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
В США зарегистрировали Камалу Харрис кандидатом на выборах президента США Фото:
новость из сюжета
Байден вышел из президентской гонки

Камала Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты США на выборах 2024 года. Об этом стало известно из уведомления, поступившего в Федеральную избирательную комиссию страны.

«Харрис теперь является кандидатом в президенты Соединенных Штатов на выборах 2024 года. Она будет проводить активности в формате кампании только для стремления к этой должности», — говорится в тексте документа.

Таким образом Камала Харрис начнет свою избирательную кампанию, сосредоточив внимание на достижении высшего государственного поста. При этом она прекращает быть кандидатом на пост вице-президента.

Ранее президент США Джо Байден после выхода из гонки заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Он подчеркнул, что «пришло время объединиться и победить Трампа». Также свою поддержку Харрис выразил бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Камала Харрис официально выдвинута кандидатом в президенты США на выборах 2024 года. Об этом стало известно из уведомления, поступившего в Федеральную избирательную комиссию страны. «Харрис теперь является кандидатом в президенты Соединенных Штатов на выборах 2024 года. Она будет проводить активности в формате кампании только для стремления к этой должности», — говорится в тексте документа. Таким образом Камала Харрис начнет свою избирательную кампанию, сосредоточив внимание на достижении высшего государственного поста. При этом она прекращает быть кандидатом на пост вице-президента. Ранее президент США Джо Байден после выхода из гонки заявил, что поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Он подчеркнул, что «пришло время объединиться и победить Трампа». Также свою поддержку Харрис выразил бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...