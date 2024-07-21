На мосту Нижневартовска уже почти пять лет ограничено движение транспорта

На мосту в районе Восточного объезда Нижневартовска (ХМАО) уже почти пять лет ограничено движение транспорта массой более пяти тонн. Из-за этого весь технологический транспорт вынужден передвигаться по трассе Нижневартовск — Излучинск, а это создает угрозу безопасности югорчан, рассказал один из жителей Нижневартовского района на встрече с врио губернатора Русланом Кухаруком.
«Уже пятый год ограничено движение транспорта массой до пяти тонн на автомобильном мосту, который находится на Восточном объезде города Нижневартовска. В связи с этим весь технологический транспорт нефтепромысловиков: высокотоннажный, негаббаритный, автобусы с работниками, осуществляют свое движение по трассе Нижневартовск — Излучинск. Данная трасса является основной артерией между двумя муниципалитетами… По информации дорожно-транспортной инспекции, интенсивность потока автотранспорта возросла в два раза. Здесь создаются риски при движении, износ дорожного полотна», — рассказал югорчанин.
Кухарук поручил департаменту дорожного хозяйства и транспорта предоставит ему раскладку по данной ситуации. Она взята на контроль и будет решаться.
Еще жители Нижневартовского района пожаловались врио губернатора ХМАО на перекрытые нефтяниками дороги. Также они отметили ужасное состояние трассы из Ваховска и Охтеурья, по которой доставляют продукты и товары первой необходимости.
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