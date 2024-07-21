21 июля 2024

На мосту Нижневартовска уже почти пять лет ограничено движение транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На мосту Нижневартовска почти пять лет стоит ограничение массы транспорта до пяти тонн
На мосту Нижневартовска почти пять лет стоит ограничение массы транспорта до пяти тонн Фото:

На мосту в районе Восточного объезда Нижневартовска (ХМАО) уже почти пять лет ограничено движение транспорта массой более пяти тонн. Из-за этого весь технологический транспорт вынужден передвигаться по трассе Нижневартовск — Излучинск, а это создает угрозу безопасности югорчан, рассказал один из жителей Нижневартовского района на встрече с врио губернатора Русланом Кухаруком.

«Уже пятый год ограничено движение транспорта массой до пяти тонн на автомобильном мосту, который находится на Восточном объезде города Нижневартовска. В связи с этим весь технологический транспорт нефтепромысловиков: высокотоннажный, негаббаритный, автобусы с работниками, осуществляют свое движение по трассе Нижневартовск — Излучинск. Данная трасса является основной артерией между двумя муниципалитетами… По информации дорожно-транспортной инспекции, интенсивность потока автотранспорта возросла в два раза. Здесь создаются риски при движении, износ дорожного полотна», — рассказал югорчанин.

Кухарук поручил департаменту дорожного хозяйства и транспорта предоставит ему раскладку по данной ситуации. Она взята на контроль и будет решаться.

Еще жители Нижневартовского района пожаловались врио губернатора ХМАО на перекрытые нефтяниками дороги. Также они отметили ужасное состояние трассы из Ваховска и Охтеурья, по которой доставляют продукты и товары первой необходимости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На мосту в районе Восточного объезда Нижневартовска (ХМАО) уже почти пять лет ограничено движение транспорта массой более пяти тонн. Из-за этого весь технологический транспорт вынужден передвигаться по трассе Нижневартовск — Излучинск, а это создает угрозу безопасности югорчан, рассказал один из жителей Нижневартовского района на встрече с врио губернатора Русланом Кухаруком. «Уже пятый год ограничено движение транспорта массой до пяти тонн на автомобильном мосту, который находится на Восточном объезде города Нижневартовска. В связи с этим весь технологический транспорт нефтепромысловиков: высокотоннажный, негаббаритный, автобусы с работниками, осуществляют свое движение по трассе Нижневартовск — Излучинск. Данная трасса является основной артерией между двумя муниципалитетами… По информации дорожно-транспортной инспекции, интенсивность потока автотранспорта возросла в два раза. Здесь создаются риски при движении, износ дорожного полотна», — рассказал югорчанин. Кухарук поручил департаменту дорожного хозяйства и транспорта предоставит ему раскладку по данной ситуации. Она взята на контроль и будет решаться. Еще жители Нижневартовского района пожаловались врио губернатора ХМАО на перекрытые нефтяниками дороги. Также они отметили ужасное состояние трассы из Ваховска и Охтеурья, по которой доставляют продукты и товары первой необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...