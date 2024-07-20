Жители ХМАО пожаловались Кухаруку на дороги, перекрытые нефтяниками

Жители Нижневартовского района пожаловались врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку на перекрытые нефтяниками дороги. Он озвучил обращение граждан во время встречи в Излучинске, передает журналист URA.RU.
«Если есть какой-то недопуск на территорию — это одно, мы готовы взять вопрос в проработку. Готовы с нашими компаниями проговорить. Но если это вопрос безопасности, здесь нужно относиться с пониманием», — сообщил глава региона.
Югорчане обратили внимание на состояние трассы из Ваховска и Охтеурья в Нижневартовск, которую назвали «дорогой жизни» — именно по ней доставляют продукты и товары первой необходимости. Дорога в ужасном состоянии и требует капремонта. Кухарук поручил департаменту дорожного хозяйства и транспорта проанализировать все запросы территорий. «Даже если сегодня заказчиком является муниципалитет, то вопросы будут решаться совместно с регионом», — заверил глава региона.
URA.RU ведет онлайн-трансляцию встречи врио губернатора Югры Руслана Кухарука с жителями Нижневартовского района. В Излучинск приглашены представители трудовых коллективов и общественные активисты.
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