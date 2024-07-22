В Кремле отказались комментировать выход Байдена из президентской кампании

Американские выборы и снятие и выход из президентской гонки президента США Джо Байдена — это внутреннее дело Штатов. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами ответил на вопрос об отношении Кремля к решению Байдена.
«Речь идет об избирательной кампании в США. Все-таки это не наше внутреннее дело. Это не может быть приоритетной темой нашей повестки дня. Не нам давать оценку решения президента и кандидатов в президенты», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что сейчас отношения с США переживают наихудший период в истории.
Действующий президент США Джо Байден отказался от участия в новой предвыборной кампании 21 июля. Известно, что он испытывает целый спектр проблем со здоровьем.
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