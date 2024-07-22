В Кремле отказались комментировать выход Байдена из президентской кампании

Песков: ход президентской кампании в США — это дело американцев

22 июля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США переживают наихудший период Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Американские выборы и снятие и выход из президентской гонки президента США Джо Байдена — это внутреннее дело Штатов. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами ответил на вопрос об отношении Кремля к решению Байдена. «Речь идет об избирательной кампании в США. Все-таки это не наше внутреннее дело. Это не может быть приоритетной темой нашей повестки дня. Не нам давать оценку решения президента и кандидатов в президенты», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что сейчас отношения с США переживают наихудший период в истории. Действующий президент США Джо Байден отказался от участия в новой предвыборной кампании 21 июля. Известно, что он испытывает целый спектр проблем со здоровьем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские выборы и снятие и выход из президентской гонки президента США Джо Байдена — это внутреннее дело Штатов. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами ответил на вопрос об отношении Кремля к решению Байдена. «Речь идет об избирательной кампании в США. Все-таки это не наше внутреннее дело. Это не может быть приоритетной темой нашей повестки дня. Не нам давать оценку решения президента и кандидатов в президенты», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что сейчас отношения с США переживают наихудший период в истории. Действующий президент США Джо Байден отказался от участия в новой предвыборной кампании 21 июля. Известно, что он испытывает целый спектр проблем со здоровьем.