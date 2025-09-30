Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада

Банки в России могут отказать вкладчику в выдаче его собственных средств по нескольким причинам: это не всегда связано с нарушениями со стороны клиента. Чаще всего задержки связаны с условиями договора, в частности с новым типом депозитов — безотзывными вкладами, которые не позволяют снять деньги до окончания срока размещения, сообщила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
«Чтобы избежать подобных проблем, стоит внимательно читать договор перед открытием вклада, уточнять условия досрочного снятия и порядок выдачи крупных сумм. Держите деньги не только в одном банке или только во вкладах. Это снижает риски», — посоветовала Замалеева, передает агентство «Прайм».
Кроме договорных ограничений, причиной блокировки или задержки могут стать требования законодательства о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма. Если банк сочтет операции подозрительными, доступ к деньгам может быть временно ограничен до выяснения обстоятельств. Иногда случаются и технические сбои — например, при обновлении программного обеспечения или из-за ошибок в работе систем.
Ранее сообщалось, что в последние годы в России участились случаи задержек с возвратом средств и закрытием счетов. Это связано с усилением проверок по закону 115-ФЗ и ростом числа жалоб клиентов. По данным аналитиков, процесс возврата денег может затянуться на месяцы, а иногда и на год, несмотря на установленные законом сроки. Центробанк ранее обязал банки разъяснять причины блокировок, отметив, что такие меры направлены на борьбу с мошенничеством.
