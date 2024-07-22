В Кремле не удивились уходу Байдена из борьбы за пост президента США

Дмитрий Песков отметил, что Кремль следит за событиями в США в столь же степени, как и в других странах мира
новость из сюжетаБайден вышел из президентской гонки
Кремль ожидал, что президент США Джо Байден выйдет из президентской гонки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Последние годы происходящее в США научило нас не удивляться ничему. [Решению Байдена] сильно мы не были удивлены. В действительности мы очень внимательно отслеживаем ход развития событий в США, точно так же как и во всех других странах мира», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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