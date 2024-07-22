В Кремле не удивились уходу Байдена из борьбы за пост президента США

22 июля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что Кремль следит за событиями в США в столь же степени, как и в других странах мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Кремль ожидал, что президент США Джо Байден выйдет из президентской гонки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Последние годы происходящее в США научило нас не удивляться ничему. [Решению Байдена] сильно мы не были удивлены. В действительности мы очень внимательно отслеживаем ход развития событий в США, точно так же как и во всех других странах мира», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремль ожидал, что президент США Джо Байден выйдет из президентской гонки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Последние годы происходящее в США научило нас не удивляться ничему. [Решению Байдена] сильно мы не были удивлены. В действительности мы очень внимательно отслеживаем ход развития событий в США, точно так же как и во всех других странах мира», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.