В Кремле не удивились уходу Байдена из борьбы за пост президента США

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что Кремль следит за событиями в США в столь же степени, как и в других странах мира Фото:
новость из сюжета
Байден вышел из президентской гонки

Кремль ожидал, что президент США Джо Байден выйдет из президентской гонки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Последние годы происходящее в США научило нас не удивляться ничему. [Решению Байдена] сильно мы не были удивлены. В действительности мы очень внимательно отслеживаем ход развития событий в США, точно так же как и во всех других странах мира», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Кремль ожидал, что президент США Джо Байден выйдет из президентской гонки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Последние годы происходящее в США научило нас не удивляться ничему. [Решению Байдена] сильно мы не были удивлены. В действительности мы очень внимательно отслеживаем ход развития событий в США, точно так же как и во всех других странах мира», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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