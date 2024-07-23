23 июля 2024

В Тюменской области нашли очаг смертельно опасного заболевания

В Тюменской области обнаружили бешенство в деревне Малый Краснояр
© Служба новостей «URA.RU»
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Бешенство нашли в трупе лисицы
Бешенство нашли в трупе лисицы Фото:

В Тюменской области нашли очаг бешенства в деревне Малый Краснояр (Омутинский район), в связи с чем с 24 июля там будет введен карантин. Проект соответствующего постановления имеется в распоряжении URA.RU.

«Проект постановления губернатора Тюменской области об установлении карантина по бешенству животных на территории деревни Малый Краснояр Омутинского района. Дата введения ограничений — 24 июля», — говорится в документе.

В нем также указано, что бешенство обнаружили в пробах, взятых от трупа мертвой лисицы. Очагом заболевания объявлено конкретное подворье, а неблагополучным пунктом — территория в радиусе километра от него.

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В Тюменской области нашли очаг бешенства в деревне Малый Краснояр (Омутинский район), в связи с чем с 24 июля там будет введен карантин. Проект соответствующего постановления имеется в распоряжении URA.RU. «Проект постановления губернатора Тюменской области об установлении карантина по бешенству животных на территории деревни Малый Краснояр Омутинского района. Дата введения ограничений — 24 июля», — говорится в документе. В нем также указано, что бешенство обнаружили в пробах, взятых от трупа мертвой лисицы. Очагом заболевания объявлено конкретное подворье, а неблагополучным пунктом — территория в радиусе километра от него.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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