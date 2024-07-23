В Тюменской области нашли очаг смертельно опасного заболевания

В Тюменской области нашли очаг бешенства в деревне Малый Краснояр (Омутинский район), в связи с чем с 24 июля там будет введен карантин. Проект соответствующего постановления имеется в распоряжении URA.RU.
«Проект постановления губернатора Тюменской области об установлении карантина по бешенству животных на территории деревни Малый Краснояр Омутинского района. Дата введения ограничений — 24 июля», — говорится в документе.
В нем также указано, что бешенство обнаружили в пробах, взятых от трупа мертвой лисицы. Очагом заболевания объявлено конкретное подворье, а неблагополучным пунктом — территория в радиусе километра от него.
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