Транспортная прокуратура возьмет на контроль случай с задержкой самолета в ХМАО

В аэропорту города Нижневартовск на семь с половиной часов задержали рейс авиакомпании Utair в Уфу. За соблюдением прав пассажиров проследит уральская транспортная прокуратура, сообщили представители ведомства.
"По технической причине в аэропорту города Нижневартовска задержан к вылету регулярный рейс UT-152 авиакомпании «ЮТэйр» по маршруту Нижневартовск - Уфа. Уральской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием комплекса услуг пассажирам", — написали в telegram-канале транспортной прокуратуры.
Вылет, который должен был состояться в 20:30 перенесли на 4:00 утра следующего дня. Сообщается, что на задержанный рейс зарегистрировались 130 пассажиров.
Ранее URA.RU сообщало, что в самолет авиакомпании Utair, летевший из Красноярска в Иркутск, ударила молния. В диспетчерской службе доложили о повреждениях борта, которые обнаружили после посадки лайнера.
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