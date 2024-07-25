Транспортная прокуратура возьмет на контроль случай с задержкой самолета в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейс авиакомпании Utair из Нижневартовска в Уфу задержали на семь с половиной часов
Рейс авиакомпании Utair из Нижневартовска в Уфу задержали на семь с половиной часов Фото:

В аэропорту города Нижневартовск на семь с половиной часов задержали рейс авиакомпании Utair в Уфу. За соблюдением прав пассажиров проследит уральская транспортная прокуратура, сообщили представители ведомства.

"По технической причине в аэропорту города Нижневартовска задержан к вылету регулярный рейс UT-152 авиакомпании «ЮТэйр» по маршруту Нижневартовск - Уфа. Уральской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием комплекса услуг пассажирам", — написали в telegram-канале транспортной прокуратуры.

Вылет, который должен был состояться в 20:30 перенесли на 4:00 утра следующего дня. Сообщается, что на задержанный рейс зарегистрировались 130 пассажиров. 

Ранее URA.RU сообщало, что в самолет авиакомпании Utair, летевший из Красноярска в Иркутск, ударила молния. В диспетчерской службе доложили о повреждениях борта, которые обнаружили после посадки лайнера. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту города Нижневартовск на семь с половиной часов задержали рейс авиакомпании Utair в Уфу. За соблюдением прав пассажиров проследит уральская транспортная прокуратура, сообщили представители ведомства. "По технической причине в аэропорту города Нижневартовска задержан к вылету регулярный рейс UT-152 авиакомпании «ЮТэйр» по маршруту Нижневартовск - Уфа. Уральской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием комплекса услуг пассажирам", — написали в telegram-канале транспортной прокуратуры. Вылет, который должен был состояться в 20:30 перенесли на 4:00 утра следующего дня. Сообщается, что на задержанный рейс зарегистрировались 130 пассажиров.  Ранее URA.RU сообщало, что в самолет авиакомпании Utair, летевший из Красноярска в Иркутск, ударила молния. В диспетчерской службе доложили о повреждениях борта, которые обнаружили после посадки лайнера. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...