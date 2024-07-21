21 июля 2024

В самолет Utair, летевший в Иркутск, ударила молния

© Служба новостей «URA.RU»
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В самолет Utair ударила молния во время полета
В самолет Utair ударила молния во время полета Фото:

В самолет авиакомпании Utair, летевший из Красноярска в Иркутск, ударила молния. В диспетчерской службе доложили о повреждениях борта, которые обнаружили после посадки лайнера. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«20.07.2024 Поступила информация от сменного начальника ПДСА. На послеполетном осмотре воздушного судна обнаружены следы предположительно от удара молнии. Информация органу ОВД от ЭВС не поступало. Самолет ATR 72-500 выполнял рейс UTA 137 по маршруту Красноярск (Емельяново) — Иркутск. Эксплуатант — ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“, — говорится в сообщении.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В самолет авиакомпании Utair, летевший из Красноярска в Иркутск, ударила молния. В диспетчерской службе доложили о повреждениях борта, которые обнаружили после посадки лайнера. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «20.07.2024 Поступила информация от сменного начальника ПДСА. На послеполетном осмотре воздушного судна обнаружены следы предположительно от удара молнии. Информация органу ОВД от ЭВС не поступало. Самолет ATR 72-500 выполнял рейс UTA 137 по маршруту Красноярск (Емельяново) — Иркутск. Эксплуатант — ПАО „Авиакомпания ‚ЮТэйр‘“, — говорится в сообщении. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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