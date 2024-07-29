В США раскрыли план тайной сделки Украины и Трампа

Politico: НАТО пытается навязать Трампу поддержку Украины

29 июля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

НАТО хочет убедить Дональда Трампа не навязывать России и Украине мирное соглашение Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Европейские члены НАТО могут убедить советников кандидата в президента США Дональда Трампа не навязывать России и Украине мирное соглашение. Они хотят предложить Трампу оставить военную поддержку Украины Европе. «Вполне возможно, что члены НАТО могли бы придумать формулу, которая убедит советников Трампа, что ему не следует навязывать Украине мирное соглашение, а вместо этого оставить военную поддержку страны европейским членам — с некоторыми условиями нацеливания… Но, по крайней мере, плохая сделка с Трампом может отсрочить худшую сделку с Путиным», — пишет издание Politico, отмечая, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому это не понравится. При этом расходы на оборону европейских членов НАТО растут. Так, в Великобритании планируется увеличить их до 2,5% ВВП, а в Польше — до 5% в следующем году. Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может предложить Украине программу ленд-лиз на 500 млрд долларов. Ее цель — рост поставок оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейские члены НАТО могут убедить советников кандидата в президента США Дональда Трампа не навязывать России и Украине мирное соглашение. Они хотят предложить Трампу оставить военную поддержку Украины Европе. «Вполне возможно, что члены НАТО могли бы придумать формулу, которая убедит советников Трампа, что ему не следует навязывать Украине мирное соглашение, а вместо этого оставить военную поддержку страны европейским членам — с некоторыми условиями нацеливания… Но, по крайней мере, плохая сделка с Трампом может отсрочить худшую сделку с Путиным», — пишет издание Politico, отмечая, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому это не понравится. При этом расходы на оборону европейских членов НАТО растут. Так, в Великобритании планируется увеличить их до 2,5% ВВП, а в Польше — до 5% в следующем году. Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может предложить Украине программу ленд-лиз на 500 млрд долларов. Ее цель — рост поставок оружия.