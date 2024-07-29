Куйвашев присвоил свердловчанам звание «Ветеран труда»

Губернатор Евгений Куйвашев присвоил звание «Ветеран труда Свердловской области» более чем 1,5 тысячи жителей региона с начала текущего года, увеличив общее число ветеранов труда до 75 тысяч. Ветеранам труда полагается ежемесячная выплата, которая подлежит ежегодной индексации, и в 2024 году размер этой выплаты составляет 1068 рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«С момента учреждения звания в 2010 году оно было присвоено около 75 тысячам свердловчан. Право на получение звания „Ветеран труда Свердловской области“ расширилось благодаря включению новых наград в перечень, что позволяет большему числу жителей региона претендовать на данное почетное звание и соответствующие льготы», — говорится в сообщении ДИПа.
Чтобы получить звание «Ветеран труда Свердловской области», претенденты должны самостоятельно подать заявление в управление социальной политики по месту жительства или в многофункциональный центр, предоставляющий государственные и муниципальные услуги, приложив к заявлению паспорт и документы, подтверждающие наличие наград и трудовой стаж. Управление обязано рассмотреть заявление в течение десяти рабочих дней. Кроме того, заявление можно подать онлайн через портал "Госуслуг", после чего необходимо предоставить оригиналы документов в управление на бумажном носителе в течение пяти рабочих дней.
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