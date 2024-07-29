Курганец поймал много рыбы на удочку
Курганец показал большой улов рыбы, которую наловил на мелководье в Глинках. Об этом горожанин рассказал в соцсети.
«Рыбачил на реке Тобол, где мост на Глинки. Поймал карасей, много мелкого чебака и подлещика на мелководье. Ловил рыбу на удочку и червяка плюс приманка», — написал рыбак в посте в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Ранее горожане поделились впечатлениями об удачной рыбалке в районе Омского моста в Кургане. Там хорошо клевало на червя и кукурузу, отметили любители рыбалки.
Хорошо клевало в Глинках у моста через Тобол
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