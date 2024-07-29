29 июля 2024

Житель Кургана похвастался уловом рыбы в Глинках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец поймал много рыбы на удочку
Курганец поймал много рыбы на удочку Фото:

Курганец показал большой улов рыбы, которую наловил на мелководье в Глинках. Об этом горожанин рассказал в соцсети.

«Рыбачил на реке Тобол, где мост на Глинки. Поймал карасей, много мелкого чебака и подлещика на мелководье. Ловил рыбу на удочку и червяка плюс приманка», — написал рыбак в посте в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Ранее горожане поделились впечатлениями об удачной рыбалке в районе Омского моста в Кургане. Там хорошо клевало на червя и кукурузу, отметили любители рыбалки.

Хорошо клевало в Глинках у моста через Тобол
Хорошо клевало в Глинках у моста через Тобол
Фото:

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Курганец показал большой улов рыбы, которую наловил на мелководье в Глинках. Об этом горожанин рассказал в соцсети. «Рыбачил на реке Тобол, где мост на Глинки. Поймал карасей, много мелкого чебака и подлещика на мелководье. Ловил рыбу на удочку и червяка плюс приманка», — написал рыбак в посте в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова. Ранее горожане поделились впечатлениями об удачной рыбалке в районе Омского моста в Кургане. Там хорошо клевало на червя и кукурузу, отметили любители рыбалки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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