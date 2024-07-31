Каким спортом нужно заниматься, чтобы похудеть

Тренер Ноббе: бег и плавание эффективно влияют на жиросжигание

31 июля 2024 в 08:36 Размер текста - 17 +

Бег укрепляет работу сердца и повышает настроение, заявил Джаррод Ноббе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Тем, кто хочет похудеть без вреда для здоровья, стоит начать заниматься бегом и плаванием. Об этом заявил тренер по тяжелой атлетике Джаррод Ноббе. По его словам, эти два вида спорта воздействуют на разные группы мышц. Бег в большей степени нагружает сердце и ноги, в то время как плавание вовлекает в работу все тело — от туловища до рук. «Бег укрепляет вашу сердечно-сосудистую систему, улучшает плотность костей и настроение. Плавание, с другой стороны, является упражнением с низкой ударной нагрузкой, которое щадяще для ваших суставов, что делает его идеальным для тех, у кого есть травмы или боли в суставах», — заявил эксперт изданию «Eat This, Not That». Он также отметил, что плавание спасает от летней жары. Джаррод Ноббе подчеркнул, что бег снижает риск развития остеопороза и других проблем с костями в более позднем возрасте. Плавание, в свою очередь, снижает нагрузку на суставы и отлично подходит для занятия спортом в долгосрочной перспективе, заявил тренер. Ранее онколог Питер Харпер заявил, что бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и игра в теннис способствуют снижению риска развития рака. По его словам, умеренные и интенсивные физические нагрузки стимулируют иммунную систему, которая защищает организм от раковых клеток благодаря Т-лимфоцитам, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тем, кто хочет похудеть без вреда для здоровья, стоит начать заниматься бегом и плаванием. Об этом заявил тренер по тяжелой атлетике Джаррод Ноббе. По его словам, эти два вида спорта воздействуют на разные группы мышц. Бег в большей степени нагружает сердце и ноги, в то время как плавание вовлекает в работу все тело — от туловища до рук. «Бег укрепляет вашу сердечно-сосудистую систему, улучшает плотность костей и настроение. Плавание, с другой стороны, является упражнением с низкой ударной нагрузкой, которое щадяще для ваших суставов, что делает его идеальным для тех, у кого есть травмы или боли в суставах», — заявил эксперт изданию «Eat This, Not That». Он также отметил, что плавание спасает от летней жары. Джаррод Ноббе подчеркнул, что бег снижает риск развития остеопороза и других проблем с костями в более позднем возрасте. Плавание, в свою очередь, снижает нагрузку на суставы и отлично подходит для занятия спортом в долгосрочной перспективе, заявил тренер. Ранее онколог Питер Харпер заявил, что бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и игра в теннис способствуют снижению риска развития рака. По его словам, умеренные и интенсивные физические нагрузки стимулируют иммунную систему, которая защищает организм от раковых клеток благодаря Т-лимфоцитам, пишет MK.RU.