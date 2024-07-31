Тюменец выжил после падения из окна, но умер в операционной

В Тюмени мужчина выпал из окна третьего этажа и скончался в операционной
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Врачи не смогли спасти пациента
Врачи не смогли спасти пациента Фото:

Мужчина, выпавший с третьего этажа дома на Ямской 96, скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Медицинский персонал ОКБ №2 всевозможно боролся за жизнь пациента. Ввиду тяжести травм и крайне тяжелого состояния пациент скончался», — говорится в сообщении ведомства

Известно, что вызов на станцию скорой помощи поступил накануне около 17:30. Через 10 минут прибыла бригада медпомощи, после осмотра пациента доставили в больницу. 

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Мужчина, выпавший с третьего этажа дома на Ямской 96, скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. «Медицинский персонал ОКБ №2 всевозможно боролся за жизнь пациента. Ввиду тяжести травм и крайне тяжелого состояния пациент скончался», — говорится в сообщении ведомства Известно, что вызов на станцию скорой помощи поступил накануне около 17:30. Через 10 минут прибыла бригада медпомощи, после осмотра пациента доставили в больницу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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