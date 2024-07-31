Тюменец выжил после падения из окна, но умер в операционной

Врачи не смогли спасти пациента
Мужчина, выпавший с третьего этажа дома на Ямской 96, скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
«Медицинский персонал ОКБ №2 всевозможно боролся за жизнь пациента. Ввиду тяжести травм и крайне тяжелого состояния пациент скончался», — говорится в сообщении ведомства
Известно, что вызов на станцию скорой помощи поступил накануне около 17:30. Через 10 минут прибыла бригада медпомощи, после осмотра пациента доставили в больницу.
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