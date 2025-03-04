Трамп заявил, что Россия получила от него только горе

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Трамп в ответ на обвинения в симпатиях к РФ заявил, что принес ей горе
Трамп в ответ на обвинения в симпатиях к РФ заявил, что принес ей горе Фото:

Россия получила от президента США Дональда Трампа «только горе». Об этом сообщил сам американский лидер в ответ на обвинения его в симпатиях к РФ.

«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Глава Штатов подчеркнул, что его действия были направлены не на поддержку, а на ограничение России.

Трамп также упомянул, что критики обвиняют его в помощи РФ, несмотря на ужесточение санкций против России и усиление поставок вооружения Украине. Это, по словам американского президента, спасло Киев.

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Россия получила от президента США Дональда Трампа «только горе». Об этом сообщил сам американский лидер в ответ на обвинения его в симпатиях к РФ. «Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Глава Штатов подчеркнул, что его действия были направлены не на поддержку, а на ограничение России. Трамп также упомянул, что критики обвиняют его в помощи РФ, несмотря на ужесточение санкций против России и усиление поставок вооружения Украине. Это, по словам американского президента, спасло Киев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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