31 июля 2024
30 июля 2024

Зарплаты специалистов автосервисов в ЯНАО выросли на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция технического обслуживания (автосервис). Тюмень , сто, автомобили, автомастерская, автосервис
Зарплаты всех специалистов автосервисов в ЯНАО выросли на 30% Фото:

За первое полугодие 2024 года средние зарплаты всех специалистов автосервисов в ЯНАО выросли на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Самыми высокооплачиваемыми являются автомаляр, автоэлектрик и монтажник, рассказали URA.RU аналитики Avito Работы и Делимобиля.

«Средние зарплаты всех специалистов автосервисов за первое полугодие 2024 выросли почти на 30% год к году… В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий автомобильного бизнеса первое место занимает профессия автомаляра со средней предлагаемой зарплатой для соискателей в 130 357 рублей в месяц (+55% за год). На втором месте — профессия автоэлектрика. Кандидаты на эту позицию могут рассчитывать в среднем на 121 800 рублей в месяц (+39% за год). Замыкает тройку лидеров профессия монтажника со средними зарплатными предложениями для новых сотрудников в 90 537 рублей (+3%)», — поделились эксперты.

При этом, в общем число вакансий для специалистов автомобильного бизнеса увеличилось на 6%. Средние зарплатные предложения же для новых сотрудников за год выросли на 10% и составили 107 489 рублей в месяц.

Также за первое полугодие 2024 года у работодателей ЯНАО резко вырос спрос на бетонщиков, монолитчиков и арматурщиков. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост новых вакансий на эти специальности составил +247%, +158% и +123% соответственно.

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За первое полугодие 2024 года средние зарплаты всех специалистов автосервисов в ЯНАО выросли на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Самыми высокооплачиваемыми являются автомаляр, автоэлектрик и монтажник, рассказали URA.RU аналитики Avito Работы и Делимобиля. «Средние зарплаты всех специалистов автосервисов за первое полугодие 2024 выросли почти на 30% год к году… В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий автомобильного бизнеса первое место занимает профессия автомаляра со средней предлагаемой зарплатой для соискателей в 130 357 рублей в месяц (+55% за год). На втором месте — профессия автоэлектрика. Кандидаты на эту позицию могут рассчитывать в среднем на 121 800 рублей в месяц (+39% за год). Замыкает тройку лидеров профессия монтажника со средними зарплатными предложениями для новых сотрудников в 90 537 рублей (+3%)», — поделились эксперты. При этом, в общем число вакансий для специалистов автомобильного бизнеса увеличилось на 6%. Средние зарплатные предложения же для новых сотрудников за год выросли на 10% и составили 107 489 рублей в месяц. Также за первое полугодие 2024 года у работодателей ЯНАО резко вырос спрос на бетонщиков, монолитчиков и арматурщиков. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост новых вакансий на эти специальности составил +247%, +158% и +123% соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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