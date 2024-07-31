Зарплаты специалистов автосервисов в ЯНАО выросли на 30%

01 августа 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

Зарплаты всех специалистов автосервисов в ЯНАО выросли на 30% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU За первое полугодие 2024 года средние зарплаты всех специалистов автосервисов в ЯНАО выросли на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Самыми высокооплачиваемыми являются автомаляр, автоэлектрик и монтажник, рассказали URA.RU аналитики Avito Работы и Делимобиля. «Средние зарплаты всех специалистов автосервисов за первое полугодие 2024 выросли почти на 30% год к году… В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий автомобильного бизнеса первое место занимает профессия автомаляра со средней предлагаемой зарплатой для соискателей в 130 357 рублей в месяц (+55% за год). На втором месте — профессия автоэлектрика. Кандидаты на эту позицию могут рассчитывать в среднем на 121 800 рублей в месяц (+39% за год). Замыкает тройку лидеров профессия монтажника со средними зарплатными предложениями для новых сотрудников в 90 537 рублей (+3%)», — поделились эксперты. При этом, в общем число вакансий для специалистов автомобильного бизнеса увеличилось на 6%. Средние зарплатные предложения же для новых сотрудников за год выросли на 10% и составили 107 489 рублей в месяц. Также за первое полугодие 2024 года у работодателей ЯНАО резко вырос спрос на бетонщиков, монолитчиков и арматурщиков. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост новых вакансий на эти специальности составил +247%, +158% и +123% соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первое полугодие 2024 года средние зарплаты всех специалистов автосервисов в ЯНАО выросли на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Самыми высокооплачиваемыми являются автомаляр, автоэлектрик и монтажник, рассказали URA.RU аналитики Avito Работы и Делимобиля. «Средние зарплаты всех специалистов автосервисов за первое полугодие 2024 выросли почти на 30% год к году… В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий автомобильного бизнеса первое место занимает профессия автомаляра со средней предлагаемой зарплатой для соискателей в 130 357 рублей в месяц (+55% за год). На втором месте — профессия автоэлектрика. Кандидаты на эту позицию могут рассчитывать в среднем на 121 800 рублей в месяц (+39% за год). Замыкает тройку лидеров профессия монтажника со средними зарплатными предложениями для новых сотрудников в 90 537 рублей (+3%)», — поделились эксперты. При этом, в общем число вакансий для специалистов автомобильного бизнеса увеличилось на 6%. Средние зарплатные предложения же для новых сотрудников за год выросли на 10% и составили 107 489 рублей в месяц. Также за первое полугодие 2024 года у работодателей ЯНАО резко вырос спрос на бетонщиков, монолитчиков и арматурщиков. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост новых вакансий на эти специальности составил +247%, +158% и +123% соответственно.