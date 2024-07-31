В Кургане горит квартира в многоэтажном доме
В Кургане в многоэтажном доме по улице Бурова-Петрова 60 горит квартира. Об этом сообщают очевидцы, которые засняли пожар на видео.
«Пожар в квартире по Бурова-Петрова, 60», — сообщил очевидец. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Короче, Курган».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается. Информация дополнится после получения комментария.
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