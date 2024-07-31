31 июля 2024

В Кургане горит квартира в многоэтажке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане горит квартира в многоэтажном доме
В Кургане горит квартира в многоэтажном доме Фото:

В Кургане в многоэтажном доме по улице Бурова-Петрова 60 горит квартира. Об этом сообщают очевидцы, которые засняли пожар на видео. 

«Пожар в квартире по Бурова-Петрова, 60», — сообщил очевидец. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Короче, Курган».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается. Информация дополнится после получения комментария. 

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В Кургане в многоэтажном доме по улице Бурова-Петрова 60 горит квартира. Об этом сообщают очевидцы, которые засняли пожар на видео.  «Пожар в квартире по Бурова-Петрова, 60», — сообщил очевидец. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Короче, Курган». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается. Информация дополнится после получения комментария. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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