31 июля 2024

Жителя Каслей будут судить за истязания и угрозы отрубить руки ребенку топором

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на магистральном водоводе. Магнитогорск, топор, пень
Отчим избивал мальчика и пригрозил отрубить руки Фото:

В Каслинском районе Челябинской области отправлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который регулярно избивал 13-летнего пасынка ремнем и кочергой, а также угрожал отрубить руки топором. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого по п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что истязания ребенка продолжались в период с декабря 2022 по ноябрь 2023 года. Мужчина постоянно избивал 13-летнего мальчика, сына супруги от первого брака, ремнем и кочергой. Кроме того, он взял топор и пригрозил убийством, а также пообещал отрубить ребенку руки. Ребенок изъят из семьи и находится в соцучреждении.

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В Каслинском районе Челябинской области отправлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который регулярно избивал 13-летнего пасынка ремнем и кочергой, а также угрожал отрубить руки топором. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого по п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе прокуратуры добавили, что истязания ребенка продолжались в период с декабря 2022 по ноябрь 2023 года. Мужчина постоянно избивал 13-летнего мальчика, сына супруги от первого брака, ремнем и кочергой. Кроме того, он взял топор и пригрозил убийством, а также пообещал отрубить ребенку руки. Ребенок изъят из семьи и находится в соцучреждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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