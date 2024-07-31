Жителя Каслей будут судить за истязания и угрозы отрубить руки ребенку топором

01 августа 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Отчим избивал мальчика и пригрозил отрубить руки Фото: Илья Московец © URA.RU В Каслинском районе Челябинской области отправлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который регулярно избивал 13-летнего пасынка ремнем и кочергой, а также угрожал отрубить руки топором. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого по п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе прокуратуры добавили, что истязания ребенка продолжались в период с декабря 2022 по ноябрь 2023 года. Мужчина постоянно избивал 13-летнего мальчика, сына супруги от первого брака, ремнем и кочергой. Кроме того, он взял топор и пригрозил убийством, а также пообещал отрубить ребенку руки. Ребенок изъят из семьи и находится в соцучреждении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каслинском районе Челябинской области отправлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, который регулярно избивал 13-летнего пасынка ремнем и кочергой, а также угрожал отрубить руки топором. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Каслинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого по п. „г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе прокуратуры добавили, что истязания ребенка продолжались в период с декабря 2022 по ноябрь 2023 года. Мужчина постоянно избивал 13-летнего мальчика, сына супруги от первого брака, ремнем и кочергой. Кроме того, он взял топор и пригрозил убийством, а также пообещал отрубить ребенку руки. Ребенок изъят из семьи и находится в соцучреждении.