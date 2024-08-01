Так шумно не было давно: Шадринск готовится к соревнованию по автозвуку

После восьмилетнего перерыва в Шадринске (Курганская область) собираются провести соревнование по автозвуку. Об этом сообщила городская администрация.
«В Шадринске подобных мероприятий не было восемь лет. „Звуковая волна“ — это возможность для автовладельцев продемонстрировать мощь и качество динамиков звуковых систем, для зрителей — посетить яркое шоу с участием необычного транспорта, развлекательной программой и розыгрышем подарков», — написано в telegram-канале мэрии.
По данным организаторов, на первенстве будут подставлены участник в девяти классах. Желающим побороться за призовые места необходимо пройти предварительную регистрацию. Заявки будут приниматься до 8 августа. Шадринцев успокоили — соревнование проведут на удаленной от жилого сектора площадке в районе скейтпарка по улице Свердлова, 134. Открытие «Звуковой волны» состоится в 11 часов 10 августа.
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После восьмилетнего перерыва в Шадринске (Курганская область) собираются провести соревнование по автозвуку. Об этом сообщила городская администрация. «В Шадринске подобных мероприятий не было восемь лет. „Звуковая волна“ — это возможность для автовладельцев продемонстрировать мощь и качество динамиков звуковых систем, для зрителей — посетить яркое шоу с участием необычного транспорта, развлекательной программой и розыгрышем подарков», — написано в telegram-канале мэрии. По данным организаторов, на первенстве будут подставлены участник в девяти классах. Желающим побороться за призовые места необходимо пройти предварительную регистрацию. Заявки будут приниматься до 8 августа. Шадринцев успокоили — соревнование проведут на удаленной от жилого сектора площадке в районе скейтпарка по улице Свердлова, 134. Открытие «Звуковой волны» состоится в 11 часов 10 августа.