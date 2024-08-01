Туристы отказываются ехать в Тобольск из-за «убогого» сервиса

Туристы не покупают туры в Тобольск из-за отсутствия сервиса

02 августа 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

По словам туристов, в Тобольске нет нормальных отелей и приличных кафе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Иногородние туристы и гости из Тюмени отказываются ехать в Тобольск из-за отсутствия сервиса, нормальных отелей и кафе. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. Информация подтвердили и турагенты. «Встал вопрос, куда отправиться на выходные с семьей. Хотелось на несколько дней, с ночевкой. До Тобольска ехать недалеко. Но хоть его и позиционируют как „культурную столицу“ региона, делать там по сути нечего. Большинство отелей с убогими номерами, в кафешках неоправданно высокий ценник», — рассказали тюменцы. Турагент Светлана Завьялова подтвердила, что туристы неохотно бронируют туры выходного дня в Тобольск. «Там есть пара-тройка отелей, остальные варианты не очень. Туристы что хотят, то и получают. Никто оттуда сильно высоких моментов не ждет», — сообщила собеседница агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иногородние туристы и гости из Тюмени отказываются ехать в Тобольск из-за отсутствия сервиса, нормальных отелей и кафе. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. Информация подтвердили и турагенты. «Встал вопрос, куда отправиться на выходные с семьей. Хотелось на несколько дней, с ночевкой. До Тобольска ехать недалеко. Но хоть его и позиционируют как „культурную столицу“ региона, делать там по сути нечего. Большинство отелей с убогими номерами, в кафешках неоправданно высокий ценник», — рассказали тюменцы. Турагент Светлана Завьялова подтвердила, что туристы неохотно бронируют туры выходного дня в Тобольск. «Там есть пара-тройка отелей, остальные варианты не очень. Туристы что хотят, то и получают. Никто оттуда сильно высоких моментов не ждет», — сообщила собеседница агентства.