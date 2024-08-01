01 августа 2024

Туристы отказываются ехать в Тобольск из-за «убогого» сервиса

Туристы не покупают туры в Тобольск из-за отсутствия сервиса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тобольск, тобольск
По словам туристов, в Тобольске нет нормальных отелей и приличных кафе Фото:

Иногородние туристы и гости из Тюмени отказываются ехать в Тобольск из-за отсутствия сервиса, нормальных отелей и кафе. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. Информация подтвердили и турагенты.

«Встал вопрос, куда отправиться на выходные с семьей. Хотелось на несколько дней, с ночевкой. До Тобольска ехать недалеко. Но хоть его и позиционируют как „культурную столицу“ региона, делать там по сути нечего. Большинство отелей с убогими номерами, в кафешках неоправданно высокий ценник», — рассказали тюменцы.

Турагент Светлана Завьялова подтвердила, что туристы неохотно бронируют туры выходного дня в Тобольск. «Там есть пара-тройка отелей, остальные варианты не очень. Туристы что хотят, то и получают. Никто оттуда сильно высоких моментов не ждет», — сообщила собеседница агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иногородние туристы и гости из Тюмени отказываются ехать в Тобольск из-за отсутствия сервиса, нормальных отелей и кафе. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. Информация подтвердили и турагенты. «Встал вопрос, куда отправиться на выходные с семьей. Хотелось на несколько дней, с ночевкой. До Тобольска ехать недалеко. Но хоть его и позиционируют как „культурную столицу“ региона, делать там по сути нечего. Большинство отелей с убогими номерами, в кафешках неоправданно высокий ценник», — рассказали тюменцы. Турагент Светлана Завьялова подтвердила, что туристы неохотно бронируют туры выходного дня в Тобольск. «Там есть пара-тройка отелей, остальные варианты не очень. Туристы что хотят, то и получают. Никто оттуда сильно высоких моментов не ждет», — сообщила собеседница агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...