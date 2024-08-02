Восемь автобусов в Челябинске перевели на регулируемый тариф

В Челябинске с 3 августа восемь автобусов маршрута №32 «Солнечный берег — Мамина» перевели на регулируемый тариф. Об этом рассказали в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
«Восемь автобусов малого класса будут курсировать с интервалом в 10-15 минут ежедневно. Первые рейсы будут отправляться от ГКБ № 9 и от Мамина в 06:00. Последний рейс от ГКБ № 9 запланирован на 22:00, а от Мамина — на 21:20», — говорится в сообщении.
Маршрут будет обслуживать перевозчик Дмитрий Осинский. Автобусы, согласно требованиям, должны быть оснащены системами безналичной оплаты и отображаться в онлайн-режиме в популярных навигационных сервисах.
Ранее в Челябинске анонсировали новый автобусный маршрут с регулируемым тарифом под номером 56а до железнодорожного вокзала. На линию каждый день будут выходить 12 автобусов малого класса.
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