02 августа 2024

Восемь автобусов в Челябинске перевели на регулируемый тариф

В Челябинске ввели регулируемый тариф маршрута №32 с восемью автобусами
© Служба новостей «URA.RU»
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С подробным расписанием городского транспорта челябинцы могут ознакомиться на сайте gortrans74 Фото:

В Челябинске с 3 августа восемь автобусов маршрута №32 «Солнечный берег — Мамина» перевели на регулируемый тариф. Об этом рассказали в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

«Восемь автобусов малого класса будут курсировать с интервалом в 10-15 минут ежедневно. Первые рейсы будут отправляться от ГКБ № 9 и от Мамина в 06:00. Последний рейс от ГКБ № 9 запланирован на 22:00, а от Мамина — на 21:20», — говорится в сообщении.

Маршрут будет обслуживать перевозчик Дмитрий Осинский. Автобусы, согласно требованиям, должны быть оснащены системами безналичной оплаты и отображаться в онлайн-режиме в популярных навигационных сервисах.

Ранее в Челябинске анонсировали новый автобусный маршрут с регулируемым тарифом под номером 56а до железнодорожного вокзала. На линию каждый день будут выходить 12 автобусов малого класса.

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В Челябинске с 3 августа восемь автобусов маршрута №32 «Солнечный берег — Мамина» перевели на регулируемый тариф. Об этом рассказали в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». «Восемь автобусов малого класса будут курсировать с интервалом в 10-15 минут ежедневно. Первые рейсы будут отправляться от ГКБ № 9 и от Мамина в 06:00. Последний рейс от ГКБ № 9 запланирован на 22:00, а от Мамина — на 21:20», — говорится в сообщении. Маршрут будет обслуживать перевозчик Дмитрий Осинский. Автобусы, согласно требованиям, должны быть оснащены системами безналичной оплаты и отображаться в онлайн-режиме в популярных навигационных сервисах. Ранее в Челябинске анонсировали новый автобусный маршрут с регулируемым тарифом под номером 56а до железнодорожного вокзала. На линию каждый день будут выходить 12 автобусов малого класса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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