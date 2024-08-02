В Челябинске запустили новый автобус до железнодорожного вокзала

В Челябинске запустили автобусный маршрут 56а

03 августа 2024 в 01:21 Размер текста - 17 +

Новый автобусный маршрут начал действовать с 3 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 3 августа начнет работу новый автобусный маршрут с регулируемым тарифом под номером 56а до железнодорожного вокзала. Он будет следовать через улицы Шмакова, скульптора Головницкого, Бейвеля, Чичерина, Академика Королева, Университетскую Набережную, Худякова и Доватора. Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. «На маршруте 56а „Александра Шмакова — Железнодорожный вокзал“ будут ежедневно курсировать 12 автобусов малого класса с интервалом в 10-15 минут. Согласно требованиям к подвижному составу, они должны быть оснащены системами безналичной оплаты и возможностью отображения движения в популярных навигационных приложениях», — рассказали в ведомстве. Также в региональном миндортрансе добавили, что обслуживание нового маршрута возьмет на себя перевозчик ООО «Никита Кожемяка». Планируется, что с декабря 2024 года автобусы малого класса будут заменены на средний класс с повышенными требованиями комфорта. В связи с запуском нового маршрута, маршрут 56 по нерегулируемому тарифу отменен. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске временно отменили автобусный маршрут № 11. Торги на его обслуживание с 1 августа не состоялись, потому что от перевозчиков не поступило ни одной заявки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 3 августа начнет работу новый автобусный маршрут с регулируемым тарифом под номером 56а до железнодорожного вокзала. Он будет следовать через улицы Шмакова, скульптора Головницкого, Бейвеля, Чичерина, Академика Королева, Университетскую Набережную, Худякова и Доватора. Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. «На маршруте 56а „Александра Шмакова — Железнодорожный вокзал“ будут ежедневно курсировать 12 автобусов малого класса с интервалом в 10-15 минут. Согласно требованиям к подвижному составу, они должны быть оснащены системами безналичной оплаты и возможностью отображения движения в популярных навигационных приложениях», — рассказали в ведомстве. Также в региональном миндортрансе добавили, что обслуживание нового маршрута возьмет на себя перевозчик ООО «Никита Кожемяка». Планируется, что с декабря 2024 года автобусы малого класса будут заменены на средний класс с повышенными требованиями комфорта. В связи с запуском нового маршрута, маршрут 56 по нерегулируемому тарифу отменен. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске временно отменили автобусный маршрут № 11. Торги на его обслуживание с 1 августа не состоялись, потому что от перевозчиков не поступило ни одной заявки.