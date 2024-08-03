В некоторых регионах Великобритании начались протесты против мигрантов

03 августа 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Полиция в Манчестере, Лондоне и Лидсе разнимала протестующих против прибытия нелегальных мигрантов, заявил ITV Фото: Владимир Андреев © URA.RU В некоторых городах Великобритании вспыхнули протесты из-за наплыва нелегальных мигрантов. Это произошло после нападения приезжего с ножом на троих детей в городе Саутпорт, в результате которого они погибли, сообщает телеканал ITV. «В субботу протесты начались в Манчестере, Лондоне, Хартлпуле, Портсмуте и Лидсе», — говорится в сообщении телеканал . Напряженность в обществе возросла после распространения слухов о том, что нападавший на детей в Соутпорте был беженцем. Хотя позже выяснилось, что подозреваемый родился в Уэльсе в семье руандийских мигрантов. Кроме того, по данным телеканала, в Манчестере полиция разделила две противостоящие группы демонстрантов — одна выступала против мигрантов, другая против фашизма. В Лидсе для предотвращения столкновений между 150 людьми были установлены ограждения и задействовано около 20 полицейских. В Белфасте демонстранты обменялись оскорблениями и начали бросать друг в друга предметы. Также газета The Times сообщает, что в выходных ожидается еще не менее 35 акций против мигрантов. Помимо прочего, отмечается, что в стычках с протестующими в Кингстон-апон-Халле пострадали несколько сотрудников полиции. Их забросали бутылками и яйцами. Также еще несколько правоохранителей получили травмы в центре Ливерпуля, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В некоторых городах Великобритании вспыхнули протесты из-за наплыва нелегальных мигрантов. Это произошло после нападения приезжего с ножом на троих детей в городе Саутпорт, в результате которого они погибли, сообщает телеканал ITV. «В субботу протесты начались в Манчестере, Лондоне, Хартлпуле, Портсмуте и Лидсе», — говорится в сообщении телеканал. Напряженность в обществе возросла после распространения слухов о том, что нападавший на детей в Соутпорте был беженцем. Хотя позже выяснилось, что подозреваемый родился в Уэльсе в семье руандийских мигрантов. Кроме того, по данным телеканала, в Манчестере полиция разделила две противостоящие группы демонстрантов — одна выступала против мигрантов, другая против фашизма. В Лидсе для предотвращения столкновений между 150 людьми были установлены ограждения и задействовано около 20 полицейских. В Белфасте демонстранты обменялись оскорблениями и начали бросать друг в друга предметы. Также газета The Times сообщает, что в выходных ожидается еще не менее 35 акций против мигрантов. Помимо прочего, отмечается, что в стычках с протестующими в Кингстон-апон-Халле пострадали несколько сотрудников полиции. Их забросали бутылками и яйцами. Также еще несколько правоохранителей получили травмы в центре Ливерпуля, передает RT.