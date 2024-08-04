04 августа 2024
03 августа 2024

В Миассе продают арестованный детский сад за 21 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад № 546, гараж и дом № 21 на улице Симферопольской. Екатеринбург, детский сад 546
Общая площадь помещения — 318 квадратных метров, говорится в карточке (архивное фото) Фото:

В городе Миасс Челябинской области на продажу выставили арестованное здание детского сада по бульвару Карпова. Начальная стоимость лота — почти 21 миллион рублей, говорится в объявлении на сайте торгов.

«[На торги выставлено] нежилое здание — детский сад, расположенный по адресу: г. Миасс, в районе дома №10 по бульвару Карпова. Секция торгов: Арестованное имущество. Текущая цена — 20 595 400, 00 рублей», — говорится в карточке на сайте «Торги-России.РФ»

Общая площадь помещения — 318 квадратных метров. Заявки на участие принимаются до 26 августа. Размер задатка составляет три миллиона рублей.

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В городе Миасс Челябинской области на продажу выставили арестованное здание детского сада по бульвару Карпова. Начальная стоимость лота — почти 21 миллион рублей, говорится в объявлении на сайте торгов. «[На торги выставлено] нежилое здание — детский сад, расположенный по адресу: г. Миасс, в районе дома №10 по бульвару Карпова. Секция торгов: Арестованное имущество. Текущая цена — 20 595 400, 00 рублей», — говорится в карточке на сайте «Торги-России.РФ» Общая площадь помещения — 318 квадратных метров. Заявки на участие принимаются до 26 августа. Размер задатка составляет три миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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