В Миассе продают арестованный детский сад за 21 млн рублей

В городе Миасс Челябинской области на продажу выставили арестованное здание детского сада по бульвару Карпова. Начальная стоимость лота — почти 21 миллион рублей, говорится в объявлении на сайте торгов.
«[На торги выставлено] нежилое здание — детский сад, расположенный по адресу: г. Миасс, в районе дома №10 по бульвару Карпова. Секция торгов: Арестованное имущество. Текущая цена — 20 595 400, 00 рублей», —
Общая площадь помещения — 318 квадратных метров. Заявки на участие принимаются до 26 августа. Размер задатка составляет три миллиона рублей.
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