Общество В Тюменской области похоронили погибшего на СВО военного В зоне СВО погиб житель Армизонского района Тюменской области Виталий Ляпин 05 августа 2024 в 11:19 Размер текста - 17 + Мужчина совсем немного не дожил до 28 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Армизонского района (Тюменская область) Виталий Ляпин погиб на СВО и 2 августа был похоронен в селе Армизонское. Об этом URA.RU рассказали в администрации района. «2 августа в селе Армизонское состоялось прощание с Ляпиным Виталием Владимировичем. Он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — рассказали агентству в администрации Армизонского района. Известно, что молодой человек ушел из жизни 25 июля, не дожив трех дней до своего 28 дня рождения. В ходе СВО он выполнял задачи наводчика в отделении захвата штурмового взвода. Ранее URA.RU писало, что в этот же день похоронили еще одного погибшего на СВО тюменца. В Ялуторовске простились с Игорем Присталовым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Житель Армизонского района (Тюменская область) Виталий Ляпин погиб на СВО и 2 августа был похоронен в селе Армизонское. Об этом URA.RU рассказали в администрации района. «2 августа в селе Армизонское состоялось прощание с Ляпиным Виталием Владимировичем. Он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — рассказали агентству в администрации Армизонского района. Известно, что молодой человек ушел из жизни 25 июля, не дожив трех дней до своего 28 дня рождения. В ходе СВО он выполнял задачи наводчика в отделении захвата штурмового взвода. Ранее URA.RU писало, что в этот же день похоронили еще одного погибшего на СВО тюменца. В Ялуторовске простились с Игорем Присталовым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям