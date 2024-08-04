В Тюменской области похоронили погибшего на СВО военного

Житель Армизонского района (Тюменская область) Виталий Ляпин погиб на СВО и 2 августа был похоронен в селе Армизонское. Об этом URA.RU рассказали в администрации района.
«2 августа в селе Армизонское состоялось прощание с Ляпиным Виталием Владимировичем. Он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — рассказали агентству в администрации Армизонского района.
Известно, что молодой человек ушел из жизни 25 июля, не дожив трех дней до своего 28 дня рождения. В ходе СВО он выполнял задачи наводчика в отделении захвата штурмового взвода.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Житель Армизонского района (Тюменская область) Виталий Ляпин погиб на СВО и 2 августа был похоронен в селе Армизонское. Об этом URA.RU рассказали в администрации района. «2 августа в селе Армизонское состоялось прощание с Ляпиным Виталием Владимировичем. Он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — рассказали агентству в администрации Армизонского района. Известно, что молодой человек ушел из жизни 25 июля, не дожив трех дней до своего 28 дня рождения. В ходе СВО он выполнял задачи наводчика в отделении захвата штурмового взвода. Ранее URA.RU писало, что в этот же день похоронили еще одного погибшего на СВО тюменца. В Ялуторовске простились с Игорем Присталовым.