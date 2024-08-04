04 августа 2024
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В Тюменской области похоронили погибшего на СВО военного

В зоне СВО погиб житель Армизонского района Тюменской области Виталий Ляпин
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание и похороны Игоря Маевского. Екатеринбург , смерть, траур, гвоздики, скорбь, прощание, цветы, утрата
Мужчина совсем немного не дожил до 28 лет Фото:

Житель Армизонского района (Тюменская область) Виталий Ляпин погиб на СВО и 2 августа был похоронен в селе Армизонское. Об этом URA.RU рассказали в администрации района.

«2 августа в селе Армизонское состоялось прощание с Ляпиным Виталием Владимировичем. Он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — рассказали агентству в администрации Армизонского района.

Известно, что молодой человек ушел из жизни 25 июля, не дожив трех дней до своего 28 дня рождения. В ходе СВО он выполнял задачи наводчика в отделении захвата штурмового взвода.

Ранее URA.RU писало, что в этот же день похоронили еще одного погибшего на СВО тюменца. В Ялуторовске простились с Игорем Присталовым.

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Житель Армизонского района (Тюменская область) Виталий Ляпин погиб на СВО и 2 августа был похоронен в селе Армизонское. Об этом URA.RU рассказали в администрации района. «2 августа в селе Армизонское состоялось прощание с Ляпиным Виталием Владимировичем. Он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — рассказали агентству в администрации Армизонского района. Известно, что молодой человек ушел из жизни 25 июля, не дожив трех дней до своего 28 дня рождения. В ходе СВО он выполнял задачи наводчика в отделении захвата штурмового взвода. Ранее URA.RU писало, что в этот же день похоронили еще одного погибшего на СВО тюменца. В Ялуторовске простились с Игорем Присталовым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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