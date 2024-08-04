04 августа 2024

Шеф-повар ресторана на «Патриках» планирует открыть заведение в Перми

Московский шеф-повар Истомин откроет ресторан средиземноморской кухни в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан «Вкус странствий». Пермь, перец, чеснок, общепит, кафе, ресторан, перец чили
Москвичи ведут переговоры об открытие ресторана в Перми Фото:

Шеф-повар московского ресторана AVA, расположенного на Патриарших прудах, Виталий Истомин заявил о планах по открытию нового заведения в Перми. Речь идет о проекте средиземноморской кухни AVA Bistro. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Хочу поделиться важной и волнительной для нас новостью: мы начинаем экспансию наших проектов за пределы Москвы. Два знаковых бренда Loona и AVA теперь доступны для развития. АVA Bistro успешно работает в Москве и готовится к открытию в аэропорту Шереметьево, Сочи, Ростове, Новороссийске и Екатеринбурге. Ведутся переговоры с Тюменью, Астаной, Пермью, Новосибирском и Ташкентом», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в Перми заведение планируют открывать по франшизе. Но Истомин совместно с другими основателями сети заведений АVA Антоном Пинским и Артемом Лосевым готовы помогать будущему владельцу ресторана. Дата и место открытия заведения пока неизвестны. На сайте АVA Bistro сказано, что в основе меню ресторана — блюда средиземноморской кухни. Проект является продолжением AVA Patriki.

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Шеф-повар московского ресторана AVA, расположенного на Патриарших прудах, Виталий Истомин заявил о планах по открытию нового заведения в Перми. Речь идет о проекте средиземноморской кухни AVA Bistro. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Хочу поделиться важной и волнительной для нас новостью: мы начинаем экспансию наших проектов за пределы Москвы. Два знаковых бренда Loona и AVA теперь доступны для развития. АVA Bistro успешно работает в Москве и готовится к открытию в аэропорту Шереметьево, Сочи, Ростове, Новороссийске и Екатеринбурге. Ведутся переговоры с Тюменью, Астаной, Пермью, Новосибирском и Ташкентом», — сказано в сообщении. Уточняется, что в Перми заведение планируют открывать по франшизе. Но Истомин совместно с другими основателями сети заведений АVA Антоном Пинским и Артемом Лосевым готовы помогать будущему владельцу ресторана. Дата и место открытия заведения пока неизвестны. На сайте АVA Bistro сказано, что в основе меню ресторана — блюда средиземноморской кухни. Проект является продолжением AVA Patriki.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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