Шеф-повар ресторана на «Патриках» планирует открыть заведение в Перми

Московский шеф-повар Истомин откроет ресторан средиземноморской кухни в Перми

Москвичи ведут переговоры об открытие ресторана в Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Шеф-повар московского ресторана AVA, расположенного на Патриарших прудах, Виталий Истомин заявил о планах по открытию нового заведения в Перми. Речь идет о проекте средиземноморской кухни AVA Bistro. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Хочу поделиться важной и волнительной для нас новостью: мы начинаем экспансию наших проектов за пределы Москвы. Два знаковых бренда Loona и AVA теперь доступны для развития. АVA Bistro успешно работает в Москве и готовится к открытию в аэропорту Шереметьево, Сочи, Ростове, Новороссийске и Екатеринбурге. Ведутся переговоры с Тюменью, Астаной, Пермью, Новосибирском и Ташкентом», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в Перми заведение планируют открывать по франшизе. Но Истомин совместно с другими основателями сети заведений АVA Антоном Пинским и Артемом Лосевым готовы помогать будущему владельцу ресторана. Дата и место открытия заведения пока неизвестны. На сайте АVA Bistro сказано, что в основе меню ресторана — блюда средиземноморской кухни. Проект является продолжением AVA Patriki.