В Кабардино-Балкарии украинца посадили на 12 лет за шпионаж в пользу СБУ

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Украинца приговорили к 12 годам колонии в Кабардино-Балкарии
Украинца приговорили к 12 годам колонии в Кабардино-Балкарии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кабардино-Балкарии житель Украины приговорен к 12 годам колонии, его обвиняют в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Судом установлено, что осужденный, будучи завербованным представителем иностранной разведки — Службой безопасности Украины, <...> собирал сведения о расположении ВС РФ. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», — говорится в сообщении прокуратуры, передает РИА Новости. 

Как выяснила прокуратура, с апреля по июнь 2022 года обвиняемый собирал данные о передвижении военных Вооруженных сил РФ на территории Харьковской области Украины. Также обвиняемый с декабря 2022 по июнь 2023 года пытался продолжить сотрудничество с СБУ, но был задержан.

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В Кабардино-Балкарии житель Украины приговорен к 12 годам колонии, его обвиняют в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. «Судом установлено, что осужденный, будучи завербованным представителем иностранной разведки — Службой безопасности Украины, <...> собирал сведения о расположении ВС РФ. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», — говорится в сообщении прокуратуры, передает РИА Новости.  Как выяснила прокуратура, с апреля по июнь 2022 года обвиняемый собирал данные о передвижении военных Вооруженных сил РФ на территории Харьковской области Украины. Также обвиняемый с декабря 2022 по июнь 2023 года пытался продолжить сотрудничество с СБУ, но был задержан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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