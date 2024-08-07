РБК: от бывших сотрудников Oracle в России потребовали вернуть премии

Экс-сотрудников российской «дочки» IT-компании Oracle через суд обязали вернуть премии в размере 50 млн рублей, которые были получены в 2022 году. Также сумма может вырасти, за ее счет планируется нарастить конкурсную массу во время банкротства, говорится в данных Федресурса.
«Бывших сотрудников российской „дочки“ Oracle — „Оракл Компьютерное Оборудование“ — пытаются через суд обязать вернуть в конкурсную массу денежные премии, которые компания выплачивала им в 2022 году», — говорится в данных Федресурса, информацию передает РБК. Общая сумма премий составляет 50 миллионов рублей, и их возврат призван увеличить конкурсную массу в ходе банкротства дочерней компании.
По информации арбитражного управляющего по делу о банкротстве филиала американской IT-компании в России Егора Непомнящего, бывший руководитель подразделения Евгений Дрякин и старший управляющий директор компании в России и СНГ Алексей Курочка получили соответственно 8,4 и 9,3 миллиона рублей после того, как Oracle объявила об уходе из России в марте 2022 года. Конкурсный управляющий утверждает, что выплаты были сделаны с намерением снизить конкурсную массу. В 2023 году российское подразделение Oracle было признано банкротом и невыполняющим договорные обязательства. В связи с этим конкурсный управляющий ищет пути возврата средств для расчетов с кредиторами.
В связи с антироссийскими санкциями в РФ ограничили и остановили свою работу крупные представители IT-сектора, среди которых Microsoft, Oracle, Cisco, Autodesk и другие. Также сообщалось о дискуссиях властей России об отмене ответственности за использование пиратского программного обеспечения как одного из возможных ответов на санкции. Однако позднее от этой идеи было решено отказаться.
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