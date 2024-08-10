ВСУ заменили женщинами мобилизованных около Кременной

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ВСУ вместо мужского подразделения перебросили на кременской участок женскую роту Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе Кременной на Донбассе украинская армия перебросила женские подразделения, ими была заменена одна из штурмовых бригад мобилизованных военных. Об этом сообщили в силовых структурах.

«ВСУ перебросили в район Кременной подразделение из числа женщин, заменив ими одно из штурмовых соединений из числа мобилизованных», — заявили силовики. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что на фронте эффективность женских подразделений достаточно низкая по сравнению с мужскими.

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что данная рота принадлежит 54-й украинской бригаде и состоит из добровольцев. Женщины на фронте выполняют функции операторов беспилотников и снайперов, передает 360.ru.

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В районе Кременной на Донбассе украинская армия перебросила женские подразделения, ими была заменена одна из штурмовых бригад мобилизованных военных. Об этом сообщили в силовых структурах. «ВСУ перебросили в район Кременной подразделение из числа женщин, заменив ими одно из штурмовых соединений из числа мобилизованных», — заявили силовики. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что на фронте эффективность женских подразделений достаточно низкая по сравнению с мужскими. Боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что данная рота принадлежит 54-й украинской бригаде и состоит из добровольцев. Женщины на фронте выполняют функции операторов беспилотников и снайперов, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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