ВСУ заменили женщинами мобилизованных около Кременной

10 августа 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

ВСУ вместо мужского подразделения перебросили на кременской участок женскую роту Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе Кременной на Донбассе украинская армия перебросила женские подразделения, ими была заменена одна из штурмовых бригад мобилизованных военных. Об этом сообщили в силовых структурах. «ВСУ перебросили в район Кременной подразделение из числа женщин, заменив ими одно из штурмовых соединений из числа мобилизованных», — заявили силовики. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что на фронте эффективность женских подразделений достаточно низкая по сравнению с мужскими. Боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что данная рота принадлежит 54-й украинской бригаде и состоит из добровольцев. Женщины на фронте выполняют функции операторов беспилотников и снайперов, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе Кременной на Донбассе украинская армия перебросила женские подразделения, ими была заменена одна из штурмовых бригад мобилизованных военных. Об этом сообщили в силовых структурах. «ВСУ перебросили в район Кременной подразделение из числа женщин, заменив ими одно из штурмовых соединений из числа мобилизованных», — заявили силовики. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что на фронте эффективность женских подразделений достаточно низкая по сравнению с мужскими. Боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что данная рота принадлежит 54-й украинской бригаде и состоит из добровольцев. Женщины на фронте выполняют функции операторов беспилотников и снайперов, передает 360.ru.