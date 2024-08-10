ВСУ заменили женщинами мобилизованных около Кременной

В районе Кременной на Донбассе украинская армия перебросила женские подразделения, ими была заменена одна из штурмовых бригад мобилизованных военных. Об этом сообщили в силовых структурах.
«ВСУ перебросили в район Кременной подразделение из числа женщин, заменив ими одно из штурмовых соединений из числа мобилизованных», — заявили силовики. Информацию передает ТАСС. Отмечается, что на фронте эффективность женских подразделений достаточно низкая по сравнению с мужскими.
Боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что данная рота принадлежит 54-й украинской бригаде и состоит из добровольцев. Женщины на фронте выполняют функции операторов беспилотников и снайперов, передает 360.ru.
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