Конноспортивный пробег «Великий сибирский путь» завершился 11 августа в селе Покровском (Тюменская область). Мероприятие приурочено в 80-летию образования региона. Об итогах сообщили власти региона в соцсети.
«Уверен, что сегодня мы поставили только запятую, дойдя до Покровского. Мы будем ставить точку, зайдя в Тобольск», — заявил глава Тюмени Максим Афанасьев, говоря о перспективах проекта. Его слова передают в telegram-канале правительства региона.
Организатор пробега Владимир Шевчик отметил, что Тобольская губерния была центром России и поэтому здесь «сходятся все энергетические круги». Он добавил, что подготовка к мероприятию заняла месяц. В селе Покровском планируется построить острог и поместье, аналогичное тому, что существовало во времена Григория Распутина.
Цель проекта — раскрыть и развивать туристический потенциал сел Тюменской области. В нем принимали участие представители спортивных федераций и объединений, любители конного спорта, квадроциклов, водного транспорта, велосипедисты.
Старт проекта прошел 10 августа в Тюмени. URA.RU вело трансляцию с первого дня мероприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!