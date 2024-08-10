10 августа 2024
09 августа 2024

В Тюменской области завершился пробег «Великий сибирский путь». Видео

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Мероприятие завершилось в селе Покровское
Мероприятие завершилось в селе Покровское Фото:

Конноспортивный пробег «Великий сибирский путь» завершился 11 августа в селе Покровском (Тюменская область). Мероприятие приурочено в 80-летию образования региона. Об итогах сообщили власти региона в соцсети.

«Уверен, что сегодня мы поставили только запятую, дойдя до Покровского. Мы будем ставить точку, зайдя в Тобольск», — заявил глава Тюмени Максим Афанасьев, говоря о перспективах проекта. Его слова передают в telegram-канале правительства региона.

Организатор пробега Владимир Шевчик отметил, что Тобольская губерния была центром России и поэтому здесь «сходятся все энергетические круги». Он добавил, что подготовка к мероприятию заняла месяц. В селе Покровском планируется построить острог и поместье, аналогичное тому, что существовало во времена Григория Распутина.

Цель проекта — раскрыть и развивать туристический потенциал сел Тюменской области. В нем принимали участие представители спортивных федераций и объединений, любители конного спорта, квадроциклов, водного транспорта, велосипедисты.

Старт проекта прошел 10 августа в Тюмени. URA.RU вело трансляцию с первого дня мероприятия.

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Конноспортивный пробег «Великий сибирский путь» завершился 11 августа в селе Покровском (Тюменская область). Мероприятие приурочено в 80-летию образования региона. Об итогах сообщили власти региона в соцсети. «Уверен, что сегодня мы поставили только запятую, дойдя до Покровского. Мы будем ставить точку, зайдя в Тобольск», — заявил глава Тюмени Максим Афанасьев, говоря о перспективах проекта. Его слова передают в telegram-канале правительства региона. Организатор пробега Владимир Шевчик отметил, что Тобольская губерния была центром России и поэтому здесь «сходятся все энергетические круги». Он добавил, что подготовка к мероприятию заняла месяц. В селе Покровском планируется построить острог и поместье, аналогичное тому, что существовало во времена Григория Распутина. Цель проекта — раскрыть и развивать туристический потенциал сел Тюменской области. В нем принимали участие представители спортивных федераций и объединений, любители конного спорта, квадроциклов, водного транспорта, велосипедисты. Старт проекта прошел 10 августа в Тюмени. URA.RU вело трансляцию с первого дня мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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